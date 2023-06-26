台股活水來了 首批退稅金額逾559億元7/31入帳

財政部南區國稅局表示，2022 年度綜合所得稅第 1 批退稅將在 7 月 31 日入帳，根據財政部統計，首批符合退稅的共 334 萬件、退稅金額共 559 億 789 萬元。

財政部南區國稅局今 (26) 日表示，第 1 批退稅適用對象是採用網路 (含手機) 申報、稅額試算以線上登錄或電話語音確認回復，以及稅額試算在 5 月 10 日前向戶籍所在地國稅局以紙本回復之退稅案件。

根據統計，2022 年度全台符合第 1 批退稅條件總件數約 334 萬件、退稅總金額約 559 億 789 萬元，分別較 2021 年度退稅總件數增加 3.28%、退稅總金額增加 9.67%。

南區國稅局表示，退稅方式有直撥退稅及寄發憑單退稅兩種，納稅義務人申報時有提供金融機構或郵局帳號，即採直撥退稅，國稅局會直接將退稅款撥入指定帳戶。

而未採直撥退稅者，則寄發退稅憑單給納稅義務人，金額低於 5000 元的小額退稅可就近向退稅憑單上所載之指定付款銀行兌領現金，其餘均須存入金融機構或郵局，透過票據交換方式才能領到退稅款。

南區國稅局表示，第 1 批退稅憑單兌領期限從 7 月 31 日起到 9 月 28 日止，民眾如接獲退稅憑單，請儘速於兌領期限內，持憑單向指定的金融機構兌領或提出交換。

南區國稅局表示，納稅義務人可利用各地區國稅局網站查詢退稅時程及撥付狀況外，也可利用自然人憑證或已辦理註冊的健保卡至財政部稅務入口網線上查調「退稅資料及退稅資料抵欠明細」可即時查詢退稅資訊。

南區國稅局提醒，國稅局絕對不會通知納稅義務人去 ATM 進行相關操作，請民眾留意詐騙電話或簡訊。