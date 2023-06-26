終端需求疲弱 台灣5月工業生產指數連12黑

經濟部今 (26) 日公布台灣 5 月工業生產及製造業指數，因終端需求仍舊疲弱，工業生產指數 85.03、年減 15.73%，製造業生產指數 84.22、年減 16.42%，兩項指數皆為連續 12 個月負成長。經濟部預期，下半年在消費性電子產品挹注，加上廠商去化庫存加速，可望讓年減幅逐季縮小。

經濟部統計處表示，5 月製造業生產指數 84.22，因 5 月工作天數較 4 月增加，加上高效能運算訂單增溫，以及客戶庫存加速去化，帶動半導體、面板廠商產能利用率回升，因此月增 10.66%。

但和去年同期相比，年減幅 16.42%，已是連續第 12 個月負成長，主因全球經濟仍受通膨及升息影響，終端產品需求疲軟，加上產業鏈持續庫存調整所致；統計前 5 月較上年同期減少 18.53%。

觀察主要產業類別，資訊電子業因終端產品需求低迷，半導體供應鏈庫存持續調整，加以產業檢測設備投資訂單縮減，導致電子零組件業年減 24.40%，電腦電子產品及光學製品業年減幅 0.80%，但交換器、伺服器等仍持續增產，抵銷部分減幅。

在傳統產業部分，受市場消費動能疲弱影響，加上產業鏈持續去化庫存，廠商進行歲修或計畫性減產因應，加上設備投資意願低落，導致化學材料及肥料 業、基本金屬業分別年減 20.29% 及 21.09%，機械設備業亦年減 12.20%。

另外，汽車及其零件業則較去年同期增加 29.44%，主因車用零件供應充足，加上多款新車上市刺激買氣，以及歐美售後維修市場需求回溫所帶動。