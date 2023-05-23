終端需求疲弱 4月工業生產、製造業指數年減逾2成連11黑

經濟部統計處今 (23) 日發布工業生產統計，受景氣放緩、終端需求疲弱影響，4 月工業生產指數 76.40、年減 22.86%，其中製造業指數 75.85、年減 23.52%，兩者連續 11 個月負成長。

根據經濟部統計，累計今年前 4 月工業生產指數年減 18.37%，其中製造業年減幅 19.13%。經濟部統計處副處長黃偉傑說，主要受全球經濟受通膨及升息影響，導致終端產品需求不振，加上產業鏈持續庫存調整使得生產下滑；累計前 4 月較去年同期減少 19.13%。

進一步看主要行業類別中，電子零組件業指數 70.37、年減幅度 31.10%，為連續 8 個月負成長。

黃偉傑說，受消費性電子產品需求疲軟，以及供應鏈持續進行庫存調整，壓抑上游零組件接單動能，加上去年同期基數偏高，導致晶圓代工、IC 設計、TFT-LCD 面板、構裝 IC、記憶體等減產較多；累計今年前 4 月較去年同期減少 24.95%。

機械設備指數 72.49、年減 24.72%，為連續 12 個月負成長；主要受全球景氣疲弱，廠商設備投資意願下滑，導致相關產業大幅減產；累計前 4 月較去年同期減少 22.72%。

經濟部預估，5 月製造業生產指數 75.51 到 79.51，年減幅約 21.1% 到 25.1% 區間。根據經濟部調查，製造業者認為年 5 月生產量將較 4 月增加的廠商家數占比約 11.7%，持平者 72.3%，減少者占 16.0%；以家數計算的製造業生產動向指數為 47.8，按產值計算之動向指數為 50.3，預期 5 月生產指數將較 4 月增加。