盤後速報 - 萬海(2615)下週(7月3日)除息5元，預估參考價53.8元

萬海(2615-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(6月26日)收盤價58.80元計算，預估參考價為53.8元，息值合計為5.0元，股息殖利率8.5%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
萬海(2615-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業。船舶及其零件零售業、貨櫃集散站經營業、船舶及貨櫃出租業。船舶貨物裝卸承攬業、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌3.83%，台灣加權指數下跌0.5%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/03
|58.80
|5.0
|8.5%
|0.0
|2022/07/20
|131.0
|10.5
|8.02%
|1.5
|2021/09/07
|211.0
|1.0
|0.47%
|1.0
|2020/08/27
|22.1
|0.8
|3.62%
|0.0
|2019/07/12
|19.45
|0.60563
|3.11%
|0.0
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