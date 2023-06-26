盤後速報 - 萬海(2615)下週(7月3日)除息5元，預估參考價53.8元

萬海(2615-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(6月26日)收盤價58.80元計算，預估參考價為53.8元，息值合計為5.0元，股息殖利率8.5%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

萬海(2615-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業。船舶及其零件零售業、貨櫃集散站經營業、船舶及貨櫃出租業。船舶貨物裝卸承攬業、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌3.83%，台灣加權指數下跌0.5%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/03 58.80 5.0 8.5% 0.0
2022/07/20 131.0 10.5 8.02% 1.5
2021/09/07 211.0 1.0 0.47% 1.0
2020/08/27 22.1 0.8 3.62% 0.0
2019/07/12 19.45 0.60563 3.11% 0.0

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