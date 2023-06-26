盤後速報 - 盟立(2464)下週(7月3日)除息1.8元，預估參考價36.25元

盟立(2464-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(6月26日)收盤價38.05元計算，預估參考價為36.25元，息值合計為1.8元，股息殖利率4.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

盟立(2464-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為設計.開發.生產.製造及銷售下列產品:自動化設備系統及其零組件,。電腦 控制設備及系統,醫療器材及其自動化生產設備,立體停車設備,。前項產品 工程之規劃.安裝, 技術咨詢顧問,維修及租賃。近5日股價上漲0.53%，台灣加權指數下跌0.5%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/03 38.05 1.8 4.73% 0.0
2022/07/04 38.35 2.2 5.74% 0.0
2021/08/16 43.2 2.0 4.63% 0.0
2020/07/02 39.0 2.5 6.41% 0.0
2019/07/10 48.95 3.3 6.74% 0.0

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