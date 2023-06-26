盤後速報 - 盟立(2464)下週(7月3日)除息1.8元，預估參考價36.25元

盟立(2464-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(6月26日)收盤價38.05元計算，預估參考價為36.25元，息值合計為1.8元，股息殖利率4.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
盟立(2464-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為設計.開發.生產.製造及銷售下列產品:自動化設備系統及其零組件,。電腦 控制設備及系統,醫療器材及其自動化生產設備,立體停車設備,。前項產品 工程之規劃.安裝, 技術咨詢顧問,維修及租賃。近5日股價上漲0.53%，台灣加權指數下跌0.5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/03
|38.05
|1.8
|4.73%
|0.0
|2022/07/04
|38.35
|2.2
|5.74%
|0.0
|2021/08/16
|43.2
|2.0
|4.63%
|0.0
|2020/07/02
|39.0
|2.5
|6.41%
|0.0
|2019/07/10
|48.95
|3.3
|6.74%
|0.0
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