〈虹冠電股東會〉強茂集團攻電源大平台 年營收目標10億美元

虹冠電 (3257-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長暨強茂 (2481-TW) 總裁方敏宗表示，集團正建立一個涵蓋 Power IC、Power Discrete 以及第三代半導體的電源解決方案大平台，除了持續追求自身有機成長，也積極尋找併購對象，內部已訂定未來集團營收目標達 10 億美元，折合新台幣約 300 億元。

強茂去年營收 132 億元，在全球二極體市場排名全球第 8、在全球分離式元件排名全球第 20，也是目前台灣最大的二極體業者，自 2021 年開始透過積極併購投資方式，包括投資凡甲 (3526-TW)、虹冠電等，提升集團在全球的市佔率。

方敏宗認為，台達電 (2308-TW) 為全球第一的電源供應器廠商，但台灣電源相關 IC 卻相對弱勢，因此希望在未來綠能趨勢上，可以由台灣業者提供電源 IC 整體解決方案，而強茂集團將扮演該角色。

依台灣 IC 設計產業來看，年營收超過 50 億元的公司仍為少數，未來隨著中國當地供應商崛起，小型 IC 設計公司因無法跨入大平台，發展容易受限，因此強茂正建立一個平台，透過併購與收購持續導入不同產品，如同拼圖般一塊塊拼起來。

方敏宗表示，強茂收購對象不侷限在台灣，也在評估國外的 IC 設計公司，除了思考未來結合綜效與客戶基礎，最重要的即是對方財務結構，因此會以已經 IPO 的 IC 設計公司為主，也透露現在是個好的時間點，且正在接洽中。