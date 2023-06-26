〈大宇資股東會〉印度手遊預先登錄260萬人 8月挹注營收下半年再推2款

大宇資 (6111-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長涂俊光表示，印度手遊《掠奪者六號》安卓平台預先登錄逾 260 萬人次，上周五也登錄蘋果平台，預計 8 月將會開始貢獻營收，下半年將在印度再推兩款遊戲搶印度市場。

涂俊光指出，Google play 預先登錄 20 多天迄今人數已達 260 萬人，蘋果 App Store 也在上周開放登錄，目前人數成長進度符合預期，印度市場龐大，預計還有很大空間。

涂俊光表示，《掠奪者六號》 7 月 4 日將在印度、孟加拉、巴基斯坦正式上線，看好印度商機，擴大今年印度遊戲布局，由先前兩款增加至三款，下半年將分別推出代理卡牌類遊戲，以及休閒類遊戲。

大宇資指出，印度市場對外商而言實際較難切入，主因印度有高達三百多家第三方支付需要整合，但是安瑞 - KY (3664-TW) 印度就有兩百多家合作客戶，因此具備快速整合優勢。

大宇資看好印度市場發展，公司指出，印度遊戲市場自 2020 年快速成長，去年規模已達 30 億美元，且印度近幾年付費行為成熟，目前基礎付費率 15-18%，加上 14 億的龐大人口基數，將可望帶來一定營收貢獻。

法人預期，大宇資第二季有機會轉盈，在印度市場布局下，新遊戲帶動營運增溫，整體下半年營運將優於上半年。

