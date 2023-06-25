益安里程碑金今年有望陸續到手 上看1.5億元

微創醫材廠益安 (6499-TW) 今年里程碑金有望陸續到手，包括大口徑心導管止血裝置 Cross-Seal 美國查廠文件審查已到尾聲，以及 Cross-Seal 次世代產品將完成設計驗證與提出上市許可，三項完成里程碑金約 500 萬美元 (約新台幣 1.5 億元)。

益安 2018 年將旗下大口徑心導管術後止血裝置 Cross-Seal 授權給日商 Terumo，至今認列 3000 萬美元的簽約金與里程金，今年第一季底已接受美國 FDA 查廠，若順利通過將可認列 100 萬美元。

董事長張有德表示，Cross-Seal 的查廠進度受到新冠疫情封城影響，延遲一年半、直到今年 3 月才完成美國 FDA 實地查廠；根據美國 FDA 回覆，沒有生產問題、也沒有重大缺失，只有兩項缺失要補件改進，目前文件都已經繳交待美國 FDA 最後回覆後就可以取得里程碑金。

另外，授權夥伴 Terumo 也開發出 Cross-Seal 的次世代產品，該產品有機會今年完成設計驗證，屆時益安將可認列 100 萬美元，之後再向美國 FDA 提出上市許可時，則可認列 300 萬美元。

益安除了醫材產品進度有斬獲外，透過子公司益興布局高階醫材委託研發製造服務 (CDMO)，張有德指出，益興已經接獲逾百件委託案，隨著產品未來進入商業量產，營收將逐步墊高。