傳IBM接近以5億美元買下雲端軟體商Apptio

華爾街日報 (WSJ) 周五 (23 日) 報導，IBM(IBM-US) 接近以約 50 億美元價格，買下雲端軟體供應商 Apptio，幫助這家老牌科技公司提升自動化能力。

Apptio 成立於 2007 年，2016 年在那斯達克上市，並在兩年後被私募基金 Vista Equity Partners 以約 20 億美元價格買下，之後進行一系列擴張行動，包含買下雲端成本管理平台 Cloudability。

知情人士透露，IBM 和 Vista 正就收購案進行深入談判，順利的話可能會在周末敲定。目前還不清楚收購價格有無包含債務。

Arvind Krishna 2020 年接掌 IBM 後，便宣示將混合雲、量子運算、AI 和區塊鏈作為策略發展目標。

Apptio 的軟體在幫助企業管理支出上具有重要作用，這也是 IBM 亟欲強化的領域，事實上，Apptio 和 IBM 過去就曾經合作，幫助客戶利用數據改善業務決策。

IBM 4 月時公布第一季營收為 143 億美元，較去年同期略增 0.4%，其中軟體營收為 59 億美元，年增 2.6%，優於市場預期。

隨著需求因疫情退燒而降溫，IBM 與其他科技大廠一樣，面臨產品和服務需求放緩的問題，並在 1 月時宣布裁員 3900 人。