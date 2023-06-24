〈能源盤後〉全球央行升息 引發經濟衰退擔憂 原油本周走跌

原油期貨周五 (23 日) 收低且本周下跌，係因本周全球央行升息，加劇市場對經濟急劇放緩的擔憂。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 35 美分或 0.5%，收每桶 69.16 美元，本周下跌 3.9%。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 29 美分或 0.4%，報每桶 73.85 美元，本周下跌 3.6%。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 2.517 美元，本周下跌 6.1%。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.4%，收每加侖 2.407 美元，本周下跌 5.7%。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.6%，收每百萬 Btu 2.729 美元，本周上漲 3.7%。

市場驅動力

Sevens Report Research 分析師周五報告指出，WTI 期貨今年已 4 次跌破每桶 70 美元，而且頻率不斷增加，雖然每次都保持在每桶 67 美元至 69 美元之間的技術支撐位，但隨後的每一次價格反彈都在較低的價格點上失去了動力。

這樣劇烈的價格走勢，反覆測試相同的支撐點且復甦持續弱化，表明石油市場正接近臨界點，石油恐跌至 2023 新低或是最終突破 72-73 美元區域，因能源市場情緒和倉位非常悲觀而引發供應大幅削減。

油田服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 周五公布，美國石油鑽井平台較上周減少 6 座，降至 546 座。

周四原油價格大跌，係因多國央行升息。英國央行 (BOE) 升息 2 碼，讓大部分預期僅升 1 碼的經濟學家感到意外。挪威央行同日升息 2 碼，並警告短期內可能進一步升息。瑞士央行也調升利率，土耳其央行更一改寬鬆立場，一口氣猛升 26 碼。

同時，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 出席參議院銀行委員會聽證會，重申有「強烈過半數」的決策委員預期今年會再有兩次、每次 1 碼的升息。

由於市場聚焦全球央行升息，即使美國能源資訊署 (EIA) 公布，上周美國原油庫存減少 380 萬桶，但所帶來的支撐力仍遭抵消。

此外，美元兌主要競爭對手正在上漲，ICE 美元指數周五上升 0.6%。美元上漲恐令大宗商品價格承壓。