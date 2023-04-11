〈財報〉削減成本見效 CarMax上季獲利超過預期

CarMax Inc (KMX-US) 周二 (11 日) 公布的第 4 季獲利高於分析師預期，原因是成本削減措施讓這家二手車零售商減輕了汽車需求放緩帶來的打擊。

總部位於維吉尼亞州的 CarMax 股價在周二盤前交易上漲 6.56% 至 70.18 美元。

CarMax 在 12 月實施一系列措施來削減成本，例如放慢為其庫存添購汽車、削減行銷和資本支出，以及暫停為其辦公室職位招聘。

CEO 納許 (William Nash) 表示：「我們為應對二手車產業面臨的壓力而採取的措施，正在推動我們的業務連續改進。」

過去一年，由於借貸成本上升以及大宗商品和汽油價格飆升，對二手車的需求受到抑制，這對 CarMax 的業績造成壓力。

然而，隨著租賃利率上升和新車價格接近 50000 美元大關，大多數消費者別無選擇，只能在二手車市場尋求選擇，維繫市場需求不墜。

對汽車和相關服務的需求幫助汽車零售商 AutoNation Inc (AN-US) 在 2 月公布財報時，上季獲利優於預期。

CarMax 調整後的第 4 季獲利為每股 44 美分，高於 Refinitiv IBES 估計的 24 美分。

其當季營收為 57.2 億美元，低於分析師預期的 60.4 億美元，原因是人們對負擔能力的擔憂影響了銷售額。