Overstock.com標得Bed Bath & Beyond智財權及數位資產

根據周四 (22 日) 早上提交的法庭記錄，Overstock.com (OSTK-US) 將競標取得倒閉的 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 知識產權和數位資產。

記錄顯示，這家電商折扣店被選定成為 Bed Bath 破產拍賣的主要競標者，將以 2150 萬美元的價格下買該連鎖店的品牌名稱、商業數據和數位資產。

這筆交易不包括讓 Bed Bath 的商店繼續營業。銷售價格與 Overstock 的跟進出價相同，後者設定了拍賣底價，代表 Bed Bath 沒有收到更高或更有吸引力的出價。

JOWA Brands 被選為 Bed Bath 的 Wamsutta 品牌的第二順位投標人；該品牌是該零售商旗下的私人床單和毛巾品牌。

協助業主擴張度假租賃收入並以 Beyond Pricing 名義開展業務的軟體公司 Ten Twenty Four，被選為該零售商 Beyond.com 資產的備取競標者。如果與 Overstock 的交易失敗，Ten Twenty Four 可能會贏得該企業名稱的使用權。

此項出售案仍需要在下周二 (27 日) 的聽證會上獲得批准。

Bed Bath 罕見地選擇對其 Buy Buy Baby 連鎖店進行單獨標售流程；該連鎖店被認為是其資產皇冠上的明珠。

單獨的流程使公司能夠找到願意讓同名商店繼續營業的競標者，而不必為接管 Bed Bath 的資產而頭疼。

Buy Buy Baby 資產在 Bed Bath 於 4 月申請破產之前就引起不少買家的興趣。

Buy Buy Baby 資產的拍賣定於下周三 (28 日) 舉行。