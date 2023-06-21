看似追高，其實買在起漲點

永誠資產管理處於半個月前《轉型搶攻 AI 商機 + 漂亮技術面買點 = 股價創新高》介紹 6125 廣運，透過成功轉型及新產品開發切入至 AI 伺服器產業鏈，當時股價已大漲創下歷史新高。如今來看，股價創歷史新高只是個起點，以撰文當天收盤價至今日股價來看，不到兩週再漲了 53%。

當然，本週連續三根漲停板靠的是新的股價催化劑。這項新散熱技術獲得 Intel 認證的利多見報後，股價值連續兩天開盤漲停鎖死，可見原先就很有機會成為企業需要的散熱解決方案，在獲得大廠認可後，再度使股價走出另一波強漲行情。也使股價攻擊並回檔修正的 3564 其陽也跟進大漲，股價也創下約 7 年多來新高。

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