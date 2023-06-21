中美晶徐秀蘭續任董座 TOPCon電池明年初推出

中美晶 (5483-TW) 今 (21) 日召開股東會，並全面改選董事，由徐秀蘭續任董事長，並預計在明 (2021) 年初推出高效率 N Topcon 產品，為大尺寸 M10，產能達 400MW，看好 N Topcon 將是公司新一代指標產品。

中美晶新任董事共 7 席，包括徐秀蘭、姚宕梁、盧明光、蔡文惠、張鳳鳴、開疆股份有限公司 (代表人方豪) 及坤昌投資股份有限公司 (代表人區光穎)；獨董共 4 席，分別為柳金堂、郭浩中、黎少倫及馬堅勇。

值得一提的是，為追求永續發展，中美晶積極強化公司治理，於此次董事改選增設一席獨立董事，借重其專業性及獨立性以建構更有效能的董事會，與國際潮流接軌。

關於太陽能產業展望，受政策推動、高漲的石化燃料價格和對於能源安全的追求，再生能源發展強勁，在全球各主要市場都將持續成長，研調機構預估 2023 年全球太陽能新增裝置量將達 385-450GW、創下歷史新高；有鑑於此，中美晶密切掌握市場趨勢及產業脈動，即時調整經營策略。

台灣地狹人稠，高效率的太陽能產品對於有效利用有限的土地和資源非常重要。中美晶戮力研發，預計在明年初推出高效率 N Topcon 產品。N Topcon 擁有低衰減率、低溫度係數等優勢，以及 25% 的高轉換效率有助於提升太陽能發電系統的競爭力，大尺寸的 M10 N Topcon 將是公司新一代指標產品。

中美晶以潔淨能源和半導體作為事業兩大主軸。在潔淨能源方面，為滿足國際供應鏈及倡議組織的減碳需求，以及各國制定的綠色政策及氣候目標，中美晶透過多元化佈局，提供全面性的能源應用與服務。

中美晶除了垂直整合太陽能產業鏈，事業觸角也延伸至光電案場，並從事維運管理，更透過轉投資盛達 (3027-TW) 及聯齊深化合作，其中，盛達在光電及儲能領域表現優異，同時積極布建海陸域運具電動化；聯齊科技專注發展智慧電網及能源物聯網。

中美晶藉由與潔淨能源業者建立策略同盟，將進一步跨足儲能、微小電網整合廠及運具電動化。

中美晶更積極拓展風電、水力等多樣化潔淨能源、跨入綠電開發及銷售等領域，擴大潔淨能源事業版圖，從能源的提供者 (Energy Provider) 延伸至能源解決方案的提供者 (Energy Solution Provider)，深化綠能產業布局。

半導體方面，中美晶除環球晶 (6488-TW) 外，轉投資宏捷科 (8086-TW)、台特化 (4772-TW)、朋程 (8255-TW)5 月營收皆呈現月增，朋程更創下歷年同期新高，日前取得茂矽 (2342-TW) 三席董事，可望深化合作，透過整合加速開發電動車市場。

另外，轉投資的碇基、安傑特與美商 Transphorm 也同樣專注化合物功率半導體，中美晶已布局半導體業各關鍵環節，建構具互補綜效的上下游策略聯盟，在電動車、5G、衛星通訊、特殊化學氣體等應用領域鞏固戰略位置，拓展事業版圖。