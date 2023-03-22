〈巨大營運展望〉歐美市場庫存高、去化慢 估今年旺季泡湯營運更保守

「2023 年台北國際自行車展」今 (22) 日開展，但在疫情後的歐美市場的中低階自行庫存不利，仍對巨大 (9921-TW) 營運形成重大挑戰，執行長劉湧昌指出，歐美市場的自行車庫存「消化速度比原預期來得慢」且「庫存比想像中來得高」，預期今年營運遜色，預估今年的營運只會優於 2019 年的疫情前表現。

巨大在 2019 年營收爲 634.5 億元，稅後純益爲 27.66 億元，每股純益爲 27.66 億元，每股純益爲 9 元。

巨大目前判斷，歐美市場的自行車庫存，需要經過第二季及第三季兩個旺季進行消化，最快在 9 月恢復正常，但第四季又將進入傳統的淡季，意味 2023 年巨大可能面臨全年沒有旺季的業績表現可言。

但在目前的整體環境面臨去化庫存市況下，市場的亮點在於中國大陸的銷售成長及歐美對於高階車款及電動輔助自行的需求，巨大執行長劉湧昌指出，在中國大陸市場高階自行車銷售極其旺盛，2022 年銷售金額成長到人民幣 30 億餘元，預估 2023 年仍有雙位數的成長。

同時，歐美對於高階車款的需求仍強勁，且在市場高階車款的零組件供應量本來就不多，在這方面並沒有供過於求的問題。

巨大表示，今年 3 月起美國需求開始有一點回溫，但仍認為今年美國市場相對有挑戰，而在歐洲地區，在汽油、電費高漲下，看好電動自行車還是剛性需求。

巨大 2023 年 2 月營收爲 56.91 億元，月減 2.36%，年減 14.91%，累計前 2 月營收爲 115.19 億元，年減 13.82%。

巨大指出，2 月中國內銷市場持續暢旺，高級車需求上升，但歐美市場受到中低價位產品銷售趨緩的影響，代工業務及自有品牌銷售都較去年同期減少。