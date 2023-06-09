環球晶董座徐秀蘭代表台灣出征 獲《2023 安永世界企業家大獎》

《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮，由環球晶 (6488-TW) 公司董事長徐秀蘭摘下《安永世界企業家大獎》年度大獎，首次為臺灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。

《安永世界企業家大獎》已舉辦 23 屆，每年匯集來自世界各地的企業創辦人、執行長和商業領袖，參與這個全球優秀領袖的選拔盛會，臺灣更是參加 18 屆之久。環球晶指出，董事長徐秀蘭從本屆近 5000 名全球《安永企業家獎》得主，以及參與《安永世界企業家大獎》45 個國家的 49 名強大的企業家競爭對手中勝出。

徐秀蘭為優秀女性企業家，以突破卓越的企業家精神，獲得評審團一致肯定拿下年度大獎殊榮，也是《安永世界企業家大獎》舉辦 23 年以來，首次由臺灣企業家光榮摘下《安永世界企業家大獎》年度大獎得主，是舉辦以來獲此殊榮的第三位女性企業家，讓全球看見臺灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。

徐秀蘭表示，參加此次國際性的企業家大獎，認識在不同領域都很傑出、成功的企業家們。在與各國企業家們的交流中學到最多的是，要持續秉持著『分享、熱情承諾』的企業家信念，也會將此信念分享給團隊們及全球更多的人。

徐秀蘭更表示，經營企業一路走來，始終秉持著「初心不變、熱情不減」，也感謝環球晶在各國出色、優秀的團隊付出許多心力。

《安永企業家獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，自 1986 年在美國威斯康辛州密爾瓦基市開辦，已延伸至超過 60 個國家的 145 個城市參與，表揚以智慧和毅力創辦、成功經營的企業家們。《安永企業家獎》表揚超過上千名成功、具創新精神的企業家，包括戴爾電腦的麥克．戴爾 (Michael Dell)、星巴克咖啡的霍華．休茲 (Howard Schultz) 等近年來叱吒風雲的企業家，都曾是《安永企業家獎》得主。

自 2005 年起，安永台灣開始舉辦《安永企業家獎》選拔，將眾多臺灣優秀企業家帶至世界級殿堂交流，在今年更由臺灣女性標竿代表，成功地拿下全球大獎的殊榮。

今年贏得《安永世界企業家大獎》的徐秀蘭，展現卓越的領導力、執行力及創新力，落實策略管理、帶領技術升級，以擴廠、併購的雙軌制策略，積極拓展全球化佈局，帶領環球晶成為標竿企業。

徐秀蘭帶領環球晶已在全球的 9 個國家設立 17 個營運生產基地，位居臺灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商之地位。在徐秀蘭董事長的布局領導下，環球晶圓陸續開發歐洲、美國、日本等半導體市場的國際大廠客戶，增加高附加價值訂單，提升營運成績。面對新冠疫情及地緣政治日益衝突的等衝擊，持續以風險分散為戰略，以在地化生產、多元化採購、自動化生產的三大策略，積極建構具韌性的供應鏈。

徐秀蘭以「運籌臺灣、全球發展」的前瞻遠景，成功領導四次跨國併購策略，擴大全球營運藍圖。在企業永續經營之路上，秉持致力與客戶共同成長、與員工追求卓越、為股東創造價值的三大目標。

環球晶全力支持臺灣淨零轉型目標，集團旗下積極建置開發太陽能電廠，期望逐步實踐 2050 年 100% 使用再生能源之長期目標，減少發電過程產生的碳排放量，以負責任的成長為營運首要原則，在提高營運績效的同時，致力於環境永續發展。