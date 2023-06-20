網傳阿里巴巴張勇不再擔任董事長兼CEO 內部人士：90%屬實

中國阿里巴巴 (BABA-US) 啟動「1+6+N」管理模式後，治理架構逐漸清晰，網傳未來張勇可能專注於阿里雲業務，不再擔任集團董事長兼執行長。

新媒體《豹變》周一（19 日）披露，未來張勇可能會卸下董事長兼執行長職務，把更多時間和精力投入阿里雲。繼任者目前仍不得而知。

針對上述消息的真實性，《時代周報》多次求證阿里巴巴官方渠道，未獲回應，多名阿里巴巴員工表示，暫時未收到相關消息，也有阿里巴巴管理層人士說，上述消息「90% 屬實」。

張勇在 2007 年加入阿里巴巴，起步是淘寶網財務長。2014 年阿里巴巴赴美掛牌上市，開始探索更有效治理方式。作為阿里巴巴為數不多的多元化管理人才，張勇在 2015 年 5 月出任阿里巴巴集團執行長。

2019 年 9 月，張勇正式接替馬雲成為集團董事長。一位阿里巴巴前高層主管說：「老逍（張勇外號是「逍遙子」）沒大理論，但是實幹」，另一位曾直接向張勇匯報的人士也說：「他的忍耐力強，體力好，願意雙手雙腳沾泥，幹苦活累活。」

今年 3 月，阿里巴巴祭出史上最大規模組織架構調整，張勇宣布，即將實行「1+6+n」管理模式，旗下業務集團和公司紛紛啟動變革。

方案顯示，在阿里巴巴集團之下，將設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、國際數字商業、菜鳥、大文娛等六大業務集團和多家業務公司，並分別建立各業務集團和業務公司的董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的執行長負責制。

「多樣性的業務，與其放在一個鍋裡、一個上市載體裡端出去，還不如到了市場接受的條件，就果斷地讓他們單獨面對資本市場，成熟一個，上市一個。」 彼時，張勇表示。

當完整的阿里巴巴變成一家家控股公司，許多退居幕後的阿里八八投資人再次回到台前，直接擔任各業務集團董會成員。阿里巴巴六大業務集團的董事會各有 5 席，總計 30 個席位，由 19 人擔任，其中 16 人為阿里巴巴合夥人。