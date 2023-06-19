顛覆狂潮來襲！中國基金業首批「AI交易員」出列

顛覆狂潮來襲，中國基金業首批「AI 交易員」出列！興證全球旗下人工智慧（AI）交易員正式上線，成為中國首家把 AI 技術應用於資金交易領域的基金公司，興業基金也成為首家在外匯交易中心 iDeal 平台推出智慧詢價機器人的共同基金公司。

據《中國基金報》周日（18 日）報導，興證全球近日宣布，攜手 Qtrade，打造 AI 資金交易機器人，智慧交易員「興寶」正式在 Qtrade 平台上線，興證全球也成為中國首家把 AI 技術應用於資金交易領域的基金公司。



興證全球深度整合 AI 技術與交易員資金交易，運用機器學習、自然語言處理等 AI 技術，打造意向判斷、多輪對話、交易直達等核心能力。自 AI 交易員上線以來，替代大量重複勞動，極大提升工作效率，降低操作風險。AI 交易員自 5 月 19 日上線以來成交量人民幣破百億。

去年起興業基金與中國外匯交易中心在數智化領域合作，依托外匯交易中心 iDeal 標準化服務接口和客戶端開放框架，結合自然語言處理（NLP）、命名實體識別（NER）等 AI 技術，自研「興小二」AI 債券交易機器人。

「興小二」AI 債券交易機器人在今年 3 月順利上線，興業基金成為中國首家在外匯交易中心 iDeal 平台推出智慧詢價機器人的共同基金公司。後續該公司將進一步根據交易需求，拓展相關業務功能。



對於市場趨勢，博時基金相關人士表示，目前確實看到行業日益重視 AI 交易員。各公司的進度可能有所不同，有些可能已經取得初步成果，有些可能還在初步階段，未來可以預期會有更多發展和突破。

看好 AI 在資管領域的廣闊應用前景，基金、銀行、券商等產業多家指標性業者近期紛紛發布 AI 職缺徵才公告，積極擴充金融科技隊伍，甚至有部分職缺開出人民幣百萬年薪。



易方達基金官網顯示，近期正在招聘智慧方案研究員，主要工作職責是追蹤 AI 學術研究、行業應用最新動態；研究 AI、大數據技術在提升市場營銷、綜合營運等金融業務能力的應用解決方案。

上述職缺的要求也不低，應徵者需要有海內外知名大學碩士及以上學歷，博士優先，電腦、統計、數學、金融等相關專業。應徵者也必須了解機器學習算法原理，能結合業務場景進行建模研究，與工程師配合，展開 AI 金融項目研發。



華夏基金也在招聘資深算法工程師，應徵者需要把 AI 技術應用到華夏各項業務場景，獨立完成數據構建、特徵提取、模型訓練、上線優化等任務；應徵者也必須透過各項深度學習技術，提升業務收益，合理評估算法有效性。

