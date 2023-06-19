〈台股盤前要聞〉中鋼迎7月關鍵盤價、台股留意端午變盤 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。中鋼將開出 7 月及第三季盤價，中鋼經營團隊指出， 7 月內銷鋼品盤價「進可攻、退可守」；台股價量齊揚站穩萬七關卡，周線連 5 紅，但法人提醒，投信持續賣超，加上美股有漲多放緩趨勢，須留意投信結帳、美股拉回對大盤的影響。以下是今 (16) 日必看重要財經新聞。

中鋼：7 月盤價將「進可攻退可守」 迎鋼市拐點

中鋼 (2002-TW) 預計今 (19) 日開出 7 月及第三季盤價，中鋼經營團隊指出， 7 月內銷鋼品盤價會是關鍵性價格，會開出「進可攻、退可守」。閱讀全文...

台股站穩端午變盤免驚？留意兩大變數潛藏回檔風險

台股價量齊揚站穩萬七關卡，周線連 5 紅，但法人提醒，台股這波漲勢來自於美股大漲及外資回流，但目前看來投信持續賣超，加上美股有漲多放緩趨勢，須留意投信結帳、美股拉回對大盤的影響。閱讀全文...

普生 AI 園區廠辦大樓 明年下半年完工

醫療檢測廠普生 (4117-TW) 看好未來精準健康趨勢及 AI Scanner(AI 醫療掃描器) 技術，在竹北 AI 智慧園區規劃打造九大中心的普生 AI 園區廠辦大樓，目標 2024 年下半年完工。閱讀全文...

遭美列為匯率操縱國觀察名單 央行回應了

對於美國財政部向國會提交關於主要貿易夥伴的總體經濟和外匯政策的半年度報告，我國又遭列為匯率操縱國「觀察名單」，中央銀行對此說明，與美國財政部溝通管道順暢，將持續就總體經濟和匯率政策等議題，進行溝通。閱讀全文...

開發金沒發股利 董座說明一原因：「抱歉，讓大家失望了」

擁有 87 萬股東的開發金 (2883-TW) 召開股東會，為董事長黃思國接掌開發金後首度主持股東會，他致詞時對於無法配發股利向所有股東致歉，他說：「抱歉，讓大家失望了」。總經理龐德明則表示，今年將以「雙位數股東權益報酬率」為目標。閱讀全文...