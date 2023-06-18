台股站穩端午變盤免驚？留意兩大變數潛藏回檔風險

台股價量齊揚站穩萬七關卡，周線連 5 紅，但法人提醒，台股這波漲勢來自於美股大漲及外資回流，但目前看來投信持續賣超，加上美股有漲多放緩趨勢，須留意投信結帳、美股拉回對大盤的影響。

啟發投顧分析師李永年表示，台股這波多頭主要是靠資金行情支撐，統計外資從 5 月 16 日以來已經買超台股約 2800 億元，光是近一個月買超金額已經超越 2019 年全年買超的 2400 億元，但比起外資追捧台股，投信態度則轉趨保守，須慎防第 2 季底的結帳壓力。

李永年表示，台股站上萬七後，儘管多頭格局仍在，但要注意的是，美股漲勢已有放緩跡象，一旦美股放緩拉回勢將影響台股走勢；其次，投信保守操作甚至轉為賣超，本土資金退場也會影響多頭上攻力道。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，去年開始的貨幣政策對通膨的抑制已見成效，即使下半年景氣放緩，目前美國強勁的就業與消費仍支撐經濟走向軟著陸，有利於維持目前的多頭氛圍，並進一步激勵以科技為導向的台股表現。

孫傳恕分析，近期的科技股受調整庫存進入尾聲，以及部分回補庫存消息帶動，相對於金融與傳產類股強勢，反映在 15 日台積電 (2330-TW) 秒填息，推升指數攻高。

孫傳恕指出，強勢族群輪動，有利於支持大盤位於高檔水位，加上量能放大，多方占較大優勢，惟須留意 KD 指標已來到超買區，雖然目前進入高檔鈍化，短線仍可能出現震盪。

安聯投信台股團隊表示，全球流動性縮減不確定性逐漸降低、科技業基本面上半年落底，國際資金回流台股等背景下，總經干擾淡化，回歸基本面主動選股，股市有望重回基本面主導。

從國際大廠最新展望來看，安聯投信台股團隊分析，產業庫存問題大致已獲得控制，但通膨對終端消費的影響仍待觀察，市場仍維持下半年將優於上半年，明年可望優於今年的共識。

