〈台股風向球〉連假前觀望氣息轉濃 提防漲多股結帳壓力

台股加權指數上周續漲 402 點，漲多後還是看回不回，台股交易員提醒，即將迎來端午連假，本周僅 3 個交易日，加上大盤技術面短線有過熱跡象，料將處在高檔區間整理，個股表現強弱不一，也須留意連日加碼的自營商以及投信季底結帳將逐漸湧現。

外資上周在集中市場買超 649 億元，呈現連 5 周買超，投信則是轉賣超 28.8 億，自營商為連 5 買，買超多達 201 億元，三大法人合計買超 821 億元；交易員提醒，投信已開始調節，不排除季底前自營商也將有一波獲利結帳。

以金額來看，外資一周來買超台積電 (2330-TW)377.48 億元最多，其次為長榮 (2603-TW)62.8 億元、欣興(3037-TW)、華航(2610-TW) 和元大台灣 50(0050-TW) 均逾 40 億元，聯電和鴻海均超過 25 億元。

而投信則是賣超緯創 (3231-TW)、矽力 *-KY(6415-TW)、長榮和台積電均超過 10 億元，部分獲利了結後，買超和碩 (4938-TW) 逾 20 億元，聚陽 (1477-TW)、統一 (1216-TW)、兆豐金 (2886-TW) 和緯穎 (6669-TW) 均逾 8 億元。

台股交易員表示，由於台股可簇擁的題材不斷，第三季又有傳統出口旺季報到，低檔電子股或有跟進補漲機會，類股間雖輪動快速，短期震盪整理暫不影響偏多格局。

永豐投顧則指出，由於端午假期在即，6 月 21 日又將進行台指期結算，料資金陷入觀望，預期漲多股將先降溫，不過，中小股仍有機會在投信衝刺作帳中表現，輕巧的中小型股有望異軍突起。

從技術面來看，大盤日線和季線乖離率過大達 8.2%，加權指數自 5 月 17 日 15925 點上漲以來，挾 AI 題材直奔 17346 點，上漲多達 1421 點，漲幅 8.92%，據過去統計資料， 指數與季線乖離率超過 7.3%，乖離再擴大的機會僅剩 5%，亦即，修正的可能性高。