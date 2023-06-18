環球晶及仁寶股東會、聯發科除息、5月外銷訂單 本周大事預告

台股股東會進入後半段，本周環球晶、中美晶、仁寶等將召開股東會，釋出後市展望，同時聯發科將在 20 日除息，經濟部也在同日公布 5 月外銷訂單，另外，22 日起端午連假休市，以下為本周大事預告：

股東會旺季 環球晶、仁寶接力

環球晶 (6488-TW) 將在 20 日召開股東會，儘管已 6 季營收創新高，但公司認為本季面臨挑戰，營收將略減，但第 3-4 季將逐步回升，半導體市場可望在今年下半年逐步回溫；仁寶則將在 21 日召開股東會，仁寶 (2324-TW) 看好 PC 市況復甦跡象，第二季出貨持續回升，預計下半年也是此趨勢，第三季可望迎來旺季。

聯發科 20 日除息

聯發科 (2454-TW) 20 日將除息，每股配發約 76 元現金股利，以 16 日收盤價計算，現金殖利率約 10.1%，聯發科去年除息後迄今尚未完全填息，今年是否能順利完成填息備受市場關注。

去年下半年迄今，整體手機市場需求疲軟，聯發科也收衝擊，第一季手機晶片業績季減二成，公司認為，今年手機業務相對較緩，明年一定會比今年成長，經濟循環下未來兩年應會逐漸恢復成長動能。

經濟部 5 月外銷訂單恐連 9 黑

我國 4 月訂單金額 424.9 億美元，較去年減少 18.1%，連續 8 個月負成長，經濟部預估， 5 月外銷訂單金額約 405 到 425 億美元，年減幅約落在 23.3% 到 26.9% 左右，整體上半年出口負成長，從廠商訊息來看，大環境欠佳情況下，上半年訂單的年增率負成長機率較大。