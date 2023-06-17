台灣AI大聯盟成立 搶進生成式AI商機

台北市電腦公會於今 (17) 日辦理 AI 大聯盟成立大會，攜手台智雲總經理吳漢章與嘉惠集團總裁喬培偉，宣告成立「AI 大聯盟 (AI.Alliance) 」。

數位發展部數位產業署呂正華署長致詞時表示，臺灣資通訊產業在過去打下了良好的基礎，這一波 AI 從 1.0 進步到 2.0，資料、算⼒、算法大爆發，將帶動新的產業鏈變革，數位產業署會和產業界一同努力，一同推動 AI 應用的發展。

ChatGPT 在企業、社群媒體甚至民眾引起廣泛關注，產業和研究機構間也紛紛展開合作，台灣政府更在 2017 年就提出「臺灣 AI 行動計畫 (2018-2021)」，為產業 AI 化、AI 產業化奠定基礎。

吳漢章表示，生成式 AI 興起已推動新一波生產力革命，AI 已成為大型企業數位轉型首要課題，臺灣將有機會利用累績多年的 AI 超級電腦技術，積極投入大語言模型開發與發展創新的算力即服務平台，滿足 AI 2.0 的應用需求，打造全新的、彼此合作的 AI 2.0 生態系。

本次大會產業雲集，鴻海、聯發科、意藍資訊、中華電信、PWC 資誠、台灣大哥大、淡江大學工學院暨 AI 創智學院、Appier、等產業代表出席。