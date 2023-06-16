外資續敲進航空雙雄 累計大買華航16萬張

台股今 (16) 日在台積電甩尾拉抬、傳產股撐盤下，指數跌幅收斂，跌 46.07 點，收在 17288.91 點，成交量達 4496.08 億元，三大法人合計買超 46.99 億元，其中，外資持續加碼航空雙雄，華航累積張數來到 16.3 萬張。

三大法人僅投信逢高調節，賣超 40.56 億元、外資買超 32.96 億元、自營商買超 54.59 億元，三大法人總計買超 46.99 億元。期貨方面，外資未平倉淨多單下降至 15764 口。

觀察外資操作，買超華航近 3.2 萬張居冠，長榮航 1.2 萬張，另外友達也敲進逾 3 萬張，台玻 3 萬張、旺宏 2.8 萬張、長榮 23 萬張、金寶約 1.5 萬張、緯創與英業達都有逾萬張。

外資賣超方面，宏碁近 3.7 萬張最多，和碩 2.7 萬張、光寶科 1.7 萬張；金融股也遭減碼，包含兆豐金 2.7 萬張、永豐金 1.5 萬張、臺企銀、遠東銀、中信金等；傳產則鎖定永豐餘、大亞、大同、華新。

投信買超前十名分別為和碩、兆豐金、宏碁、永豐餘、統一、欣興、建準、彰銀、長榮航、聚陽；賣超前十名分別為台玻、緯創、旺宏、友達、華新、英業達、新光金、台塑、長榮、群創。