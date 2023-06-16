〈中鋼股東會〉攜手盛餘、晉禾強化碳中和競爭力 拚彎道超車

中鋼 (2002-TW) 董事長翁朝棟表示，碳中和對於鋼鐵廠而言是一大挑戰，但也是一大機會，中鋼可望在全球鋼鐵廠中彎道超車，而中鋼也與下游的盛餘 (2029-TW)、晉禾合作，攜手供應鏈擴大在碳中和布局。

翁朝棟表示，與盛餘合作熱軋產品，於今年底可完成，中鋼將供應 100% 碳中和熱軋鋼胚給盛餘；與晉禾合作提供 150 噸碳中和線材盤元，生產銷售歐洲所需之低碳生扣件，也預計今年 10 月可完成國際認證。

董事長翁朝棟指出，中鋼排碳強度是將製程上下游都計算在內，歐盟在製程計算邊界不一樣，有將部分環節獨立出來，世界鋼鐵協會以產量排名全球前 60 大鋼鐵廠，中鋼碳強度是在前段班，若以全製程計算，排名又更前面。

中鋼總經理王錫欽指出，前年即已感受到碳中和巨大壓力，要實現碳中和目前仍欠缺成熟技術、會是艱難挑戰，中鋼規劃過程中參考全球 20 餘家鋼廠規劃，也與領先鋼鐵廠進行技術交流，並聘請設備 EPC 工程公司指導。

王錫欽表示，歷時一年規劃出短期減碳，中長期分兩階段、先低碳再零碳，預計於 2050 年達成碳中和規劃，規劃特色運用 10 個多元方案，進行相關技術培育，依據技術成熟度、國內資源提供狀態、有效成本控制、可生產高級鋼品能力等幾項原則，選定最適合方案找出碳中和路徑。