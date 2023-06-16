鴻海工業富聯將換帥？股價飆上歷史新高

鴻海集團 (2317-TW) 旗下工業富聯（FII）(601138-CN) 股價在周五（16 日）盤中飆上歷史新高，供應鏈人士透露，工業富聯高層將出現人事異動，董事長李軍旗將卸任，不再擔任董事長，但仍擔任董事。

工業富聯股價在周五盤中改寫歷史新高，大漲 5.7%，報人民幣（下同）23.93 元，成交量 9,095.85 萬股，成交額 20.86 億元。

據《中國證券報》報導，7 月工業富聯董事會將換屆，目前已初步確定方案。對於李軍旗是否不再擔任董事長，他表示：「這個事情要等公司對外公示」。

工業富聯在周四晚間發布公告，表示第二屆董事會任期將在 7 月 9 日屆滿，根據規定，董事會將舉行換屆選舉。董事會同意提名鄭弘孟、李軍旗、劉俊杰、丁肇邦為第三屆董事會非獨立董事候選人，同意提名李昕、李丹、廖翠萍為第三屆董事會獨立董事候選人。

在這次董事會換屆選舉議案中，李軍旗的董事排名，已排在鄭弘孟之後。鄭弘孟是現任工業富聯第二屆董事會副董事長。

此外，據《中國證券報》報導，工業富聯財務長兼董事會秘書郭俊宏將不再兼任董秘。工業富聯近期已面試多位人選，已初步確定董事會秘書人選，是一位來自消費電子業的人士。