〈台股盤前〉AI題材續發威 大盤漲勢落後美日股 比價效應猶可期

台股昨 (15) 日放量漲 96 點、收 17334 點。而 AI 題材續發威，微軟股價創歷史新高效應，美股今晨漲多跌少，費城半導體指數小跌 0.85%，台股是否能續演驚驚漲備受矚目，法人認為，大盤漲勢落後美日股，比價效應猶可期。

台積電 (2330-TW) 昨天開盤秒填息，為第十一度除息當日順利填息，終場上漲 0.68%，收 591 元，航空雙雄也爆量展翅高飛，外資持續力挺台股，昨再買超 86.1 億元，累計連五買達 685.2 億元，因此帶動加權指數昨收 17334 點，創 2022 年 4 月以來新高，成交量放大至 3838 億元，是 6 月來最大量。

AI 熱潮推動，微軟週四收盤締歷史新高紀錄。標普收紅 1.22%，連續第六個交易日走升，但是，Nvidia 股價連續兩個交易日創歷史新高後股價收黑，拖累費城半導體指數週四也小跌 0.85%，為美股四大指數中唯一收黑者。

今日觀盤重點，華碩 (2357-TW) 近期傳出將大規模裁員，華碩表示，此次 PC 事業群組織調整在於整體營運，目的為快速回應市場需求，預計 7/1 生效，相信調整一定會對今年營運帶來正面效益。

台達電 (2308-TW) 昨日宣布將以 142 佰萬歐元 (約合新台幣 46.61 億元) 收購 HY&T Investments Holding B.V. 與其旗下子公司 TB&C 集團全數股權，強化電動車佈局。

和碩 (4938-TW) 持續拓展新事業，公司昨日召開股東會，和碩指出，車用明年營收比重將上看 10%，資料中心業務未來 2 年也將顯著成長。

整體來說，今年以來台股漲幅已達 22.62%，但相比美股科技股漲幅，以及日股 30.21% 表現，法人預期在比價效應下，台股依舊有上攻潛力。