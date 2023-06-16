〈紐約匯市〉市場消化央行決策 歐元登五周高點 美元探低

歐元兌美元周四 (15 日) 攀至五周高點，歐洲央行 (ECB) 稍早將利率調升至 22 年最高水平，並暗示繼續收緊政策。與此同時，美元指數下探五周低點。

美國聯準會 (Fed) 周三宣布暫停升息，終止連十升，但點陣圖顯示多數官員預估年底前還會再升 2 碼，主席鮑爾 (Jerome Powell) 也明確表示，今年降息是不合適的。

經濟數據方面，美國公布 5 月零售銷售意外成長，繼 4 月增長 0.4% 後，5 月再增 0.3%，優於路透經濟學家預測的下滑 0.1%。數據公布後，美元短暫收復失地。

同日公布另一份報告顯示，美國上周初領失業金人數維持在 26.2 萬人，同於修訂後前值，略高於市場預期。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.80%，至 102.13，是 5 月 12 日以來最低。

歐洲央行周四一如預期將存款利率調升 1 碼至 3.5%，再融資利率達到 4%，為 22 年新高，這已是歐洲央行連續第八次升息。4 月通膨意外回升，也促使歐洲央行調高今、明兩年的核心通膨預估值。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席經濟學家 Mark Wall 於報告寫道：「我們的基本預期是 7 月最後升息 1 碼，使終點利率達到 3.75%，但仍存在上行風險。」

他說：「這次的央行記者會有鷹派元素，尤其央行上修 2025 年通膨預測，但也存在鴿派元素。總裁拉加德 (Christine Lagarde) 明確表示 7 月升息可能性很高，但避談 9 月的政策指引。」

周四午盤交易，歐元兌美元最高觸及 1.09527 美元，截稿前升 1.05% 至 1.09460 美元，是 5 月 11 日以來最高；歐元兌日元勁揚 1.3% 至 153.55 日元，是 2008 年 9 月以來最高。

日本銀行 (BOJ, 日銀) 政策會議前夕，日元周四亞洲盤一度觸近七個月低點，隨後收復部分貶勢，截稿前小跌 0.17%，至 140.27 日元兌 1 美元。

日本央行會議緊接著在周五 (16 日) 登場，市場預估日銀將維持超鴿派立場與殖利率曲線控制政策不變。

隨著美元走軟，澳幣揚升 1.3% 至 0.6882 美元，登近四個月高點，紐幣也漲 0.5% 至 0.6230 美元，處在三周高位。

截至台灣時間周五 (16 日) 約 6:00 價格: