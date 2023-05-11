祥碩Q2營收向上 下半年會更好

高速傳輸介面 IC 廠祥碩 (5269-TW) 今 (11) 日召開法說會，總經理林哲偉表示，客戶今年重返 PC 主機板市場，市佔率較去年同期提升 10 個百分點，公司出貨也跟著增溫，預期第二季營收將優於第一季，且下半年隨著裝置端回溫、USB4 新品貢獻等，營運會再優於上半年。

林哲偉指出，PC 市場去年經歷震盪的一年，產業進入庫存調整階段，儘管市場現今仍在處理庫存，但祥碩鎖定的桌機與主機板市場已趨於穩定，客戶也因產能獲得紓解，市占率從去年的 14-16% 提升至 24-26%，帶動公司出貨提升。

祥碩也搶進 USB4 市場，林哲偉看好，經過一兩年努力，公司 USB4 裝置端 SOC 為全球首顆通過 USB -IF 協會認證的產品，透過將 6 顆 IC 整合成 1 顆 SOC，有助客戶電路板做更有效的配置，目前客戶正積極測試中，期望下半年可以出貨。

祥碩 USB4 不僅在裝置端有斬獲，主控端也已耗費兩年多的時間跟 USB-IF 協會處理認證事宜，預計下半年通過認證，且由於客戶尚未在 CPU 區域整合 USB4，因此未來祥碩在桌機或筆電都有不錯的進入機會，最快明年進入量產，挹注營收。

針對中國市場，林哲偉認為，隨著當地市場陸續解封，祥碩已陸續拜訪客戶，看好不論是 USB/SATA/PCIe Packet Switch/HUB Controller 等，都會成為客戶的參考設計 (Reference Design)，並陸續反映至營收上。