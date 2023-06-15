〈玉晶光股東會〉核心技術再延伸到感測及穿戴應用 助降低手機鏡頭依賴

玉晶光 (3406-TW) 今 (15) 日召開股東會，總經理郭英理在會後指出，玉晶光的光學開發核心技術，將進一步延伸到特殊應用的感測及穿戴裝置上，去年以 VR/AR/MR 為主的非手機類營收比重約 5% 內，預估今年比重將拉高至 10% 以上，玉晶光目前仍維持在 2025 年非手機營收比重拉升至 30% 的目標不變。

對於包括大立光 (3008-TW) 及亞光 (3019-TW) 持續努力經營的車用鏡頭市場，可能其毛利率低於手機鏡頭，但郭英理表示，玉晶光也持續在車用鏡頭產品出貨，不會放棄，但未來車用產品開發朝向高階為主。

郭英理指出，玉晶光出貨的新特殊光學屬於感測器應用端的一環，利用鏡片方式呈現，是非常小結構體的鏡頭，有發射有接收，可應用在手機、智慧型手錶外，還有非常廣的領域， 2022 年開始出貨，但今年有看到更多機會，也首度將特殊光學產品開發生產今年投入納入資本支出。

玉晶光的光學核心技術建立在以塑膠鏡片爲主軸，對於目前市場關注度極高的玻璃加塑膠混合鏡頭及潛望式鏡頭，目前玉晶光具備開發與生產能力。但玉晶光在模造玻璃的生產雖有生產線，屬於產品開發型的小量生產，以因應短時程的開發需求，未來對球面及非球面玻璃鏡片的搭配生產需求，也傾向以外購爲主。

此外，郭英理也看好在光學產品在醫療、檢驗市場的龐大成長潛力。