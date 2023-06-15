台勝科董座：下半年邏輯及記憶體客戶 庫存仍過高

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 今 (15) 日召開股東會，董事長林健男表示，第二季市場需求持續疲軟，下半年邏輯及記憶體客戶還是有庫存過高問題。

林健男指出，第一季因適逢農曆春節，且下游客戶進行庫存調整，採購需求不如預期，加上全球經濟受通膨及歐美加速升息影響，終端需求不振。

林健男認為，第二季市場需求持續疲軟，客戶的產能稼動狀況不甚理想，挑戰依舊存在，下半年受俄烏戰爭持續、歐美高通膨未落底，全球經濟走緩影響，且中國雖已解封，但內需市場仍疲軟，美國也擴大對中國科技管制，導致邏輯及記憶體客戶還是有庫存過高問題。

從各應用端來看，林健男指出，PC / 智慧手機市場方面，雖然終端庫存已調整到健康水位，但需求持續疲軟；工業用與車用方面因客戶庫存已達到一定水位，需求觸頂，拉貨動能開始放緩。

至於近期正熱的 AI 伺服器應用，林健男表示，受惠生成式 AI 市場急速成長，雖尚屬起步階段，但後續市場值得期待。

林健男預期，隨著客戶端庫存調整告一段落，加上 5G、生成式 AI、電動車與數據中心等蓬勃發展的數位經濟支撐，半導體市場將重新恢復成長步調。

新廠建設方面，林健男說，仍持續推動 12 吋二廠擴建，未來將依市場及客戶需求來做調整，為迎接下一波的榮景做好萬全準備。