【選股邏輯】ETF基金經理人分享選股邏輯、怎麼比較！

投資 ETF 成為近年市場顯學，然市面上的 ETF 推陳出新、琳瑯滿目，加上科技化時代，資訊量龐大使得一般投資人容易選擇障礙。

其實投資是找出自己的屬性，就像我們不會讓短跑選手去跑馬拉松一樣，找到適合自己的商品，才能夠實現更好的獲利，本篇以高股息 ETF 為例，拆解選股邏輯的差異與績效的影響，一起來看看吧！

一、ETF 漲幅能夠領先大盤？

截至 2023 年第一季，加權指數上漲 12.24%，11 檔台股高息 ETF 其中有 5 檔報酬率逾 10 %。

值得注意的是，00919、00918、00900 這 3 檔 ETF 漲幅皆優於大盤。

顯示高股息不但享有股息收入，若介入時機得宜，股價上漲所帶來的資本利得也能成為投資人額外的收益。

是什麼原因造成 ETF 間漲幅差異呢？以下分成 3 個觀察指標來檢視。

二、觀察指標一、收益平準金

首先高股息的配息來源。主要包含收益平準金、資本利得、股息收入三項。

1. 資本利得

低買高賣所獲得的價差收益，也就是我們俗稱的「價差」

2. 股息收入

成為公司股東時，公司賺錢發放股利所獲得的收入，即所謂的「除權息」台股的除權息旺季為每年 6-9 月。

(延伸閱讀：除權息意思、除權息計算？除權息日、交易日、基準日是什麼？)

3. 收益平準金

「收益平準金」是確保當 ETF 除息時，「以前買的 vs. 最近買的」投資者都可以領到一模一樣的配息金額。

這樣做的目的是為了讓早期的投資者，不會因為後期的大量進入而「稀釋」現有的股息收益。

無收益平準金：假設有一檔基金規模 10 億配息 13 塊，不久後該基金規模成長到 20 億，但仍配發 13 塊，此時股息收益就會被稀釋了。

有收益平準金：同樣有檔基金規模為 10 億配息 13 塊，當基金規模成長到 20 億，此時因為有收益平準金的機制，就可以配 26 塊，如此一來就不會稀釋股息，但配息來源就可能是投資人申購時的款項。

整體而言，因應基金規模可能會擴大，收益平準金幾乎已是標準配備，保障早期投資者的權益，同時，收益平準金已經先將息收下來並且平均發放，因此就能讓股息收入相對穩定。

三、觀察指標二、選股邏輯

上方圖表我們以市場熱門的高股息 00919、0056、00878、00900 為例來做比較

1. 選擇範圍

4 檔具代表性的 ETF 中，選擇範圍最少低於 90 檔，最多則達 300 檔，有些是上市櫃有些則是限制為台 50 或者中型 100 的成分股，在成份檔數落於 30-50 檔的前提下，選擇範圍限縮雖可能會出現漏網之魚或黑馬股，但由於組成皆已是成份股，整體的配置就會相對穩定。

選擇範圍大則是配置上會較有彈性，不過就相當考驗整體的配置，因此多寡皆有利弊，這時就要回歸到投資人自身的風險偏好與屬性。

在選擇範圍擴大的情況下，搭配好的選股邏輯，就更能夠錦上添花。

2. 選股邏輯

每檔 ETF 的選股邏輯會因為成立年份、時空背景而有所不同，但必然是有一套依循可以參考，以這熱門 4 檔 ETF 來看，選股方法包含精準高息、預測未來、參考歷史、掌握當下。

1.00919－精準高息：股池大、先預估後調整

(1) 台灣上市櫃中取市值前 300 大股票

(2) 平均日成交金額高於 8,000 萬

(3) 近 4 季股東權益報酬率為正

(4) 依照 5 月時董事會宣告的股利率取前 30 檔為成分股 (排除未公告或生效日前以除息之年配息股票)

(5)12 月時依據公司全年營收來推估 EPS，並依照預估股利率大小排序，取前 30 檔為成分股。

優勢是股池大、可先依照預估篩選，次年再根據實際股利率做調整。

(延伸閱讀：00919 首度配息挑戰殖利率 10%? 成分股、配息月份一次看！)

2.0056－預測未來：有機會提早布局

(1) 台灣 50 與中型 100 成分股合計 150 檔股票中依市值進行篩選與排序

(2) 篩選流動性符合 15 億測試標準的個股

(3) 挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的 50 檔個股作為成分股

(4) 並於每年 6、12 月分別進行一次調整。

優勢是預測未來的潛力，若預估正確就可以達到提早布局取得較低的成本。

(延伸閱讀：0056 高股息採季配息、成分股 50 檔！)

3.00878－參考歷史：穩定度較高

(1)MSCI 台灣指數為基本選樣範圍，並且 ESG 評等達到一定程度。

(2)(2) 市值高於 7 億美元、年度 EPS 為正

(3) 近 12 個月年化股息殖利率與 3 年平均年化股息殖利率計算出股利份數，並依分數篩選前 30 檔個股。

(4) 每年 5、11 月進行成分股調整。

優勢是穩定度較高，但因以 MSCI 為選樣範圍，股池相對受限。

(延伸閱讀：高股息 ETF 怎麼選？0056、00878 超完整比較！)

4.00900－掌握當下：股息高的立即納入

(1)4 月首先以宣告現金股利或最新財報選股，未宣告則以最新年報盈餘

(2) 近 3 年股利平均發放率計算，取排名前 30。

(3)7 月根據實際股利來篩選，並依照現金股利計算，取排名前 30。

(4)12 月主要依據近四年季報實際盈餘、近 3 年平均股利發放率計算、現金股利發放率一年一次以上且上期如期配息，取前 30 名。

優勢是公布股息高的就納入，一年有三次的調整，彈性大。

四、觀察指標三、持股比例

截至 2023 年第一季底，加權指數上漲 12.24%，11 檔台股高息 ETF 其中有 5 檔報酬率逾 10 %，有 6 檔低於 10%。

即便這與每檔的配置與做法不同有很大的關係，但由此可知選股範圍、邏輯績效與配息多寡的關鍵和持股比例有絕對的關係。

因此我們接著檢視熱門高配息 ETF 的持股產業

整體配置大同小異，接著我們比較去年 12 月起至今年 3 月底加權指數、上市半導體、航運、金融、電腦周邊設備的走勢表現。

漲幅依序為：電腦及週邊設備 52.7%、半導體 18.08%、加權指數 14.82%、航運業 6.77%、金融保險 5.81%。

走勢顯示，金融個股在 3 月份出現一波下跌，而 4 檔 ETF 中僅 00919 完全無配置金融類股，同時對今年漲幅領先指數的半導體配置達到 44%，明顯與 0056、00878、00900 配置不同。

錯開下挫的金融，且在半導體走弱的時候增加配置，或許就是 00919 於第一季表現亮眼的關鍵因素。

五、總結：對 ETF 績效的影響

透過上方的列舉，可以知道選股範圍、選股邏輯、持股比例等皆會對 ETF 的績效產生相當大的影響。根本的核心皆是評估公司的營運基本面與股息狀況作出篩選，因此定期檢視各公司營運狀況、EPS 與股息配發率是很重要的事。

總而言之，即便是定期定額的投資，每位投資人也都應該花時間多關心自己的錢財，找到一個能不斷提升資產淨值的方式，這才是投資最重要的事！(推薦完整閱讀：ETF 持股比例是挑選重點？基金經理人分享選股邏輯！)

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