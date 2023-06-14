〈能源盤後〉中國降息支撐 原油大漲 Brent自一年半低點反彈

原油期貨價格周二 (13 日)收高，因中國經濟刺激措施計畫提振能源需求前景，在美國聯準會 (Fed) 考慮暫停升息之際，中國實現降息，令價格獲得支撐力。

油價收復周一大跌後的部分失地。原油期貨價格周一大跌令全球基準 Brent 原油期貨價格創 2021 年 12 月以來的最低收盤價。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.55 美元或 3.8%，報每桶 69.67 美元。周一 WTI 跌近 4.4%，創 3 月 17 日以來的最低收盤價。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 2.66 美元或 3.7%，報每桶 74.50 美元。周一 Brent 大跌 3.9%，創 2021 年 12 月 20 日以來的最低收盤價。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 3.4%，收每加侖 2.5669 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4%，收每加侖 2.4018 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.4%，收每百萬 Btu 2.344 美元。。

市場驅動力

中國需求狀況一直是石油交易商焦點，去年中國自新冠疫情解封後，其需求反彈程度令交易商失望，此點被視為今年原油價格疲軟的因素之一。

然而， Schneider Electric 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，中國轉向刺激措施為石油帶來新的支撐力，這些努力包括中國人行本周意外降息，希望以更溫和的政策讓未來一年的成長更強勁。

中國人行周二下調 7 天期逆回購利率，自 2% 下調 10 個基點至 1.9%，可望下周二公布的國家基準貸款優惠利率也會下調。

投資者仍在等待 Fed 周三的決定，由於對全球原油需求前景的擔憂，市場預期 Fed 將維持其關鍵利率不變，但可能暗示還會進一步收緊政策。Fed 收緊銀根被指為油價下跌的主因，今年迄今交易最活躍的 Brent 和 WTI 原油期貨價格下跌近 15%。

周二數據顯示，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 小升 0.1%，而核心通膨率 (不含食品和能源) 上升 0.4%。

Glenmede 投資策略與研究主管 Jason Price 表示，5 月通膨報告似乎證實「通膨正朝正確方向發展，但還不足以明確宣布通膨已結束」這一點，因此聯邦公開市場委員會 (FOMC) 很有可能已看到足夠的進展，進而在本周三暫停升息，以利更完整的解讀迄今大幅緊縮政策的滯後影響。

石油輸出國組織 (OPEC) 發布月報，將今年全球石油需求增長的預測維持在 230 萬桶 / 日。該月報發布後，原油價格守住漲勢。

OPEC 自 5 月起進一步減產，根據現有二手資料來源，OPEC13 國 5 月份的原油產量減少 46.4 萬桶 / 日，每日平均產量達 2806 萬桶。