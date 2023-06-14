宣德Type-C連接器下半年放量 營收估較上半年增5成

宣德 (5457-TW) 今 (14) 日舉行股東會，董事長蔡鎮隆表示，TYPE-C 下半年開始大量出貨，TWS 需求也逐步回穩，隨著營運步入旺季，可望有感回升，下半年營收可望較上半年成長 5 成。

蔡鎮隆表示，主要客戶拉貨轉趨積極，預期上下半年營運比重為 4 : 6，短期先觀察重要客戶新品發表之後的終端銷售，長線則靜待墨西哥、馬來西亞兩新廠的效益顯現。

蔡鎮隆在股東會中也宣示今年四大經營重點。首先是繼續擴增海外據點、以及子公司與東南亞廠區的合作。墨西哥新廠進度目前均依照規劃進行，預計明年第一季開始貢獻營收。

其次，組裝業務持續增加，並深化客戶關係。第三，連接器與重點客戶開發新機種。最後，開發適合更多在台灣量產的利基型組裝客戶。

新品方面，宣德工業用及醫療用組裝產品即將出貨，新事業群可以啟動新的營收來源，降低對單一客戶的依賴程度，記憶體模組連接器及彈簧連接器模組，亦將搭配客戶陸續推出。

宣德也已經通過美系太空運輸公司認證，第四季開始交貨第二代的低軌衛星連接線纜（Cable）、接頭，未來待墨西哥建置完成後，雙方將有更深化的合作。

而宣德去年研發費用佔營收比率達到 6%，公司預估今年維持相似比重，以深化未來各項專利布局與充實研發實力。