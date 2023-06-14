新潤首季轉盈 股東會通過每股配發2.2元股息 殖利率5.09%

新潤 (6186-TW) 今 (14) 日召開股東會，通過去 (2022) 年股利每股配發 2.2 元現金，新潤並指出，2023 及 2024 年預計各有 5 案及 3 案將交屋入帳，業績無虞。新潤今年首季營收 3.12 億元，稅後純益 3519 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益爲 0.23 元。

以今 (14) 日新潤收盤價 43.15 元計算，新潤每股配發 2.2 元的現金殖利率爲 5.09%。

新潤董事長郭長庚指出，平均地權條例即將上路施行，新潤以不囤地為原則，建照核發後即開始準備銷售，掌握銷售與發包期間相近優勢，將可精準掌握營建成本控管，維持建案利潤。同時，口碑行銷為公司新建案加持，推升建案銷售速度，雖近年工料雙漲，土地成本居高不下，惟公司謹慎佈局購地推案，創造一年比一年更亮眼的營收表現。

新潤興業預期今年入帳的建案有桃園市航空城《明日莊園》別墅案。今年完工個案則是有，桃園蘆竹《新潤捷韻 A10 一二期》合建案、新北泰山《新潤 A5》合作案、桃園高鐵特區《新潤君頤》合作案與新北淡水《新潤心苑》等案，今年預計有 5 案交屋入帳，將帶動營收成長。

2024 年新潤則有台北南港《擎天森林》、新北新莊新知段與桃園蘆竹《新潤麗蒔》三大儲備交屋建案；2025 年預定完工交屋建案為，新北土城《新潤青樺》與林口《新潤 Double》二大建案；2026-2027 年預定完工交屋建案為《新潤 RIVER ONE》與台北市北投區新洲美段。