航空股高飛！外資搶進華航達6.8萬張 創4個月來單日新高

台股加權指數今 (14) 日終場收在 17238.14 點，上漲 21.54 點，成交值則縮至 3198.04 億元，三大法人合計在上市櫃市場買超近 58 億元，其中，外資大買華航 (2610-TW) 達 6.8 萬張，創 2 月中旬以來單日新高。

三大法人合計在集中市場買超 109.85 億元，其中，外資買超 61.09 億元，為連 4 買，自營商買超 57.72 億元，為連 2 買，投信賣超 8.96 億元，終結連 9 買。

不過，三大法人在店頭市場賣超 52.26 億元，其中，外資轉為賣超 28.49 億元，投信賣超 4 億元，為連 2 賣，也是 6 月以來單日賣超最大量，自營商賣超 19.77 億元，為連 3 賣。

交易員認為，逐漸進入季底，法人也將逐漸獲利了結，並布局新的部位，有加碼落後補漲的大型股，並賣出漲多的中小股趨勢。

外資今日買超前 10 大標的依序有華航多達 6.8 萬張、聯電 (2303-TW)、元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 均超過 1.5 萬張，期街口布蘭特正 2(00715L-TW) 達 1.37 萬張，長榮 (2603-TW)1.27 萬張，力積電 (6770-TW) 和華邦電 (2344-TW) 均逾 1 萬張，國泰永續高股息 (000878-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW) 和彰銀 (2801-TW) 均超過 7000 張。

外資賣超前 10 大標的有英業達 (2356-TW) 近 2.4 萬張，大亞 (1609-TW)、新光金 (2888-TW)1.2 萬張之上，復華富時不動產 (00712-TW)1.1 萬張，廣達 (2382-TW)、友達 (2409-TW) 和群創 (3481-TW) 均逾 5000 張，國泰 20 年美債 (00687B-TW)、中信金 (2891-TW) 和元大金 (2885-TW) 在 4500 張之上。

而投信買超前 10 大標的有彰銀 4600 張，國泰台灣領袖 50(00922-TW) 達 3300 張，遠東銀 (2845-TW) 近 3000 張，京元電子 (2449-TW)、聯電在 1900 張上下，緯創 (3231-TW)、陽明 (2609-TW) 和台達電 (2308-TW) 在 1500 張上，開發金 (2883-TW)1400 張，華航近 1200 張。

投信賣超前 10 大標的則是康舒 (6282-TW)3100 張，台玻 (1802-TW)2900 張，南亞科 2300 張，新纖 (1409-TW)1700 張，新光鋼 (2031-TW)、寶成 (9904-TW)1400 張上下，中興電 (1513-TW) 逾 1200 張，仁寶 (2324-TW)、技嘉和亞泥 (1102-TW)1000 張上下。

法人指出，台股在 AI、出國觀光等多項題材帶動下，屢創波段新高，惟須留意，需面臨聯準會利率決策和台股端午連假等變數，短線急漲後，技術面乖離修正風險加大。