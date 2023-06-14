FOMC會議登場!升息循環將結束?! 4大關注要點一次看!! 鉅亨研報

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 17 分)

■ 道瓊指數：下跌 -47，跌幅 -0.14% 至 34484。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 37，漲幅 0.25% 至 15136.00。

■ 標普 500 指數：上漲 6.75，漲幅 0.15% 至 4423.50。

【今日總經數據】美國 FOMC 會後記者會、美國 5 月 PPI。

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二、美股盤前關注重點

1. FOMC 會議關注四大要點：

■ 暫停升息：市場目前大多已認定本次將暫停升息，結束連 10 次會議升息。政策利率停留在 5.00%~5.25%，並維持每月縮表 950 億美元的目標不變。但此尚不代表升息循環將結束，仍需聚焦鮑威爾的會後聲明。

■ 會後聲明：大抵與先前雷同，通膨雖自高點滑落，但仍高於 2% 目標，且就業市場依舊緊俏，因此仍將維持貨幣緊縮政策，因此重點將關注是否後續會再進一步升息。

■經濟預估：上修經濟展望，預期將上修 GDP 成長、核心 PCE 物價成長，並下調失業率預估。

■終端利率預估：預期現階段政策利率離終端利率仍有一碼的空間，至 5.25%~5.5%，但預期鮑威爾在會後記者會上仍會以未來是否要再進一步升息取決於經濟數據，同時重申年內不會降息的預期。

目前就 FedWatch 看，6 月暫停升息的機率已高達 95.3%，7 月升 1 碼至 5.25%~5.5% 機率為 63.1%，升 2 碼至 5.5%~5.75% 的機率為 3%。

2. 微軟收購動視暴雪案遭美地方法院阻止，一切靜待下週聽證會：美國地方法院已批准聯邦貿易委員會暫時阻止微軟 (MSFT.US) 以 690 億美元的價格收購動視暴雪 (ATVI.US) 的請求，預期將於下週 (6/22~6/23) 於舊金山舉行聽證會，現階段，微軟和動視暴雪須於 6 月 16 日前遞交反對初步禁令的論述，而 FTC 須於 6 月 20 日前做出答覆，目前此案除受美國監管機構阻止外，也仍遭英國阻擾。

3. 空中巴士預期 2024 年全球機隊將增長一倍，中國預期增長最快速：空中巴士預期在未來 20 年裡，全球飛機製造商將交付 40,850 架噴氣式飛機，預期 2042 年全球機隊將增長一倍以上，達到 46,560 架飛機，其中有增長的 23,680 架飛機將替換 17,170 架舊飛機，而交付的飛機，預期 80% 為窄體飛機，如 a320neo 和波音的 737 Max，且擴張地區大部分來自中國、亞洲其他地區。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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