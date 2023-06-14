承認美元份額逐步下滑 葉倫：美元主導地位不會被取代

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二 (13 日) 表示，美元在全球外匯儲備中的份額將緩慢下降，但不存在可以完全取代美元的替代品。

她在出席眾議院金融服務委員會聽證會、回答議員有關去美元風險的提問時承認，美元的全球儲備貨幣地位將會下降。此外，在被問及美國的制裁，是否會影響美元交易時，她也同意，一些國家可能因遭到制裁，而尋求替代貨幣。

葉倫說：「但當前美元在世界金融體系中的角色，是有充分理由的，沒有任何其他國家可以複製，包括中國。」

她強調，美國有流動性強、開放的金融市場，強有力的法治，而且沒有資本管制，任何國家都不太容易想出一種繞過美元的辦法。

在被問及美元的國際地位是否正在下降時，她指出，儲備資產的多元化程度正在提高，這在全球經濟不斷增長的背景下是可以預見的。

她補充稱，隨著時間的推移，其他資產在各國外匯儲備中所佔的份額將逐漸增加，這是種自然的多元發展趨勢，但無疑地，美元仍是占據主導地位的儲備資產。

Eurizon SLJ 資產管理公司今年 4 月表示，20 年來，美元的儲備貨幣地位逐漸受到侵蝕，儘管美元在國際貿易中的實力仍然不容挑戰，但它在 2022 年出現了急劇下降。

其他機構的報告則指出，外國央行對黃金的需求激增，是減少對美元儲備依賴的另一種方式。

但葉倫表示，美國立法者並沒有做出任何對美元有利的事情。她重申對美國債務上限危機的長期擔憂，稱它破壞了全球對美國履行債務能力的信心，損害了美元的聲譽。