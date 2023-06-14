〈台股盤前要聞〉外資力挺台股登萬七、台積電市值衝破15兆元 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股昨 (13) 日在台積電為首的大型電子權值帶動下，大漲 261.23 點，重返萬七大關，外資狂掃貨買超 377.38 億元；台積電股價跳空開高，收 593 元，創 14 個月來新高價，市值也順利衝破 15 兆元。以下是今 (14) 日必看重要財經新聞。

台積領漲電子點火 台股大漲 261 點重返萬七 外資狂掃 377 億元

台股昨 (13) 日在台積電 (2330-TW) 為首的大型電子權值帶動下，大漲 261.23 點或 1.5%，來到 17216.6 點，重返萬七大關、創 14 個月新高，成交金額 3502 億元；櫃買指數則上漲 2.94 點或 1.33%，收 224.07 點，成交金額 978 億元。閱讀全文...

三大法人買超 437.96 億元，其中外資買超 377.38 億元；投信買超 8.93 億元，為連 9 買；自營商回頭買超 51.65 億元。閱讀全文...

台積電跳空攀 14 個月新高價 市值衝破 15 兆元

美股收紅，其中費半指數更勁揚超過 3%，台積電 ADR(TSM-US) 周一大漲逾 4%，激勵台積電 (2330-TW) 昨 (13) 日股價同步跳空開高，開盤即衝上 593 元，創 14 個月來新高價，市值也順利衝破 15 兆元。閱讀全文...

搶回獲利王寶座？ 台灣大蔡明忠：是艱難挑戰將聚焦多元收入

近年電信獲利王寶座從台灣大 (3045-TW) 改為中華電 (2412-TW)，台灣大董事長蔡明忠昨 (13) 日表示，公司相較於中華電信有很多劣勢，要再度重回獲利王是很艱難的挑戰，現在營運是聚焦在發展多元收入。閱讀全文...

英業達交接傳承 創辦人葉國一次子葉力誠出任董座

英業達 (2356-TW) 昨 (13) 日召開股東會，除了承認去年財報以外，董事會也選任創辦人葉國一次子葉力誠接任董事長、原企業電腦事業群總經理蔡枝安接任總經理。閱讀全文...

力旺股價超車大立光 登台股第二高價股

IP 大廠力旺 (3529-TW) 昨 (13) 日在買盤積極敲進下，終場大漲 7.5%，收在 2365 元，超車大立光 (3008-TW) 成台股第二高價股，市值也攀升至 1802 億元。閱讀全文...

車市有雜音？和大董座：電動車處兵荒馬亂戰國時代 需 2-3 年整理

汽車傳動系統製造廠大廠和大 (1536-TW) 昨 (13) 日召開股東常會，董事長沈國榮表示，達百億元營收大關其實不難，光是台灣廠全產能全開即可達 80 億元，現階段主要是「陪客戶練功」；他也直指，今年電動車市並不是很樂觀，處兵荒馬亂的戰國時代，料市場還需要 2-3 年整理。閱讀全文...

華航定調今年「客貨並進」 下半年客運喜迎疫後高峰

華航 (2610-TW) 昨 (13) 日舉辦今年第一次法人說明會，總經理高星潢表示，整體營運由「貨運為主，客運為輔」轉變為「客貨並進」，預期下半年客運復甦更為顯著。閱讀全文...