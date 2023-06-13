FOMC會議今明兩日正式召開、5月通膨今晚率先發布!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 35 分)

■ 道瓊指數：上漲 30 點，漲幅 0.09% 至 34419。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 91，漲幅 0.61% 至 15077.15。

■ 標普 500 指數：上漲 12.25，漲幅 0.28% 至 4400.25。

【今日總經數據】美國 6/13-6/14 FOMC 會議、美國 5 月通膨。市場基本認定今明兩日的 FOMC 會議將暫停升息，美股指數期貨延續漲勢，全面上漲。

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二、美股盤前關注重點

1. 聯準會紐約分行 5 月短期通膨下滑：聯準會紐約分行昨公布 5 月消費者調查，短期通膨自 4.4% 下滑至 4.1%，創 2021 年 5 月以來新低；然 3 年及 5 年通膨預期則自 2.9% 上升至 3.0% 和 2.6% 上升至 2.7%，為連 3 個月上升。預期未來一年失業率上升機率自 41.8% 下滑至 40%，創 2022 年 4 月以來新低；消費者預期未來能快速找到工作的機率自 55.2% 上升至 56.4%，高於疫情前的 55.3%。

消費者對未來家庭收入成長的預期由 3.1% 上升至 3.3%，遠高於疫情前平均的 2.65%，對於未來家庭支出成長的預期由 5.2% 上升至 5.6%，但已自 2022 年 5 月高點回落，整體來看，普遍預期通膨已逐漸降溫，就業市場依舊緊俏，民眾預期未來收入將上升，帶動消費增長。

2. 豐田下一代電池電動車計畫，日股早盤大漲 5.05%：豐田汽車 (TM.US) 今日在一場演講中表示，豐田的目標是電動車續航里程達 1000 公里(620 英里)，目前特斯拉的 Model 3 續航里成為 430 公里，長續航版車型里程約為 570 英里。

在此次演講中，豐田也表示已經發現了一項技術突破，可以克服全固態電池的耐久性挑戰，公司正在審查傳統的 HEV，並加速開發用於 BEV 電池；此外，豐田也公布接下來的計畫，預期到 2026 年，實現年銷量達 150 萬輛純電動車，到 2030 年實現年銷量 350 萬輛純電動車。豐田今日演講過後，日股早盤豐田 7203.JP) 大漲 5.05% 至 2173.5；美股盤前豐田上漲 3.62%(台灣時間 6/13 4：21p.m.)。

3. 英特爾正在洽談成為 ARM IPO 主要投資者：據消息人士表示，英特爾 (INTC.US) 正在與軟銀集團 (9984.JP) 的 ARM 進行談判，期望成為這家公司首次公開募集的主要投資者，ARM 計畫今年晚些時候將於那斯達克上架，期望可籌集 8~100 億美元。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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