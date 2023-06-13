〈台股盤後〉台積領漲電子點火 大漲261點收17216點 重返萬七創14個月高

台股今 (13) 日在台積電 (2330-TW) 為首的大型電子權值帶動下，大漲 261.23 點或 1.5%，來到 17216.6 點，重返萬七大關、創 14 個月新高，成交金額 3502 億元；櫃買指數則上漲 2.94 點或 1.33%，收 224.07 點，成交金額 978 億元。

台積電今日大漲 19 元或 3.3%，收 593 元，成為今日大盤重返萬七大關的主要推手，鴻海 (2317-TW) 漲 1.8%、聯發科 (2454-TW) 漲 1.6%、台達電 (2308-TW)、日月光投控漲約 2%，聯電 (2303-TW) 也漲 1%。

電子代工指標廣達大漲近 7%，英業達收漲停，其餘電子股，致茂漲 7.9%、欣興漲 4%、南電漲 2.5%，佳世達、智邦漲逾 3%，南亞科、瑞昱、聯詠、微星、健策等均漲逾 2%。

高價股普遍上漲，大立光小漲作收，旭隼漲 2%，智原、M31、世芯 - KY、力旺漲逾 7%，信驊、創意、祥碩漲 5-6%，緯穎漲 2%，譜瑞 - KY 也漲 1%。

觀光休閒攻勢再起，航空雙雄長榮航漲 3.8%、華航漲 1.8%，五福、亞都、易飛網、燦星旅、山富等漲停、好樂迪漲 7.6%。