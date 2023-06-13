〈台股盤前〉台積電ADR勁揚助攻 有望站穩萬七關卡

台股加權指數昨 (12) 日一度逼近萬七大關，但因不少中小型有漲多賣壓湧現，終場上漲 68.97 點，收在 16955.37 點，成交值略放大至 2982.71 億元，隨著美股延續上揚走勢、台積電 ADR 勁揚逾 4%，法人認為，今日台股再戰萬七甚至站穩可期。

三大法人昨日合計在集中市場買超 94.35 億元，其中外資買超 92.31 億元，為連 2 買，投信買超 18.79 億元，為連 8 買，自營商賣超 16.76 億元。

市場等待聯準會 6 月貨幣政策會議登場，不過，多頭信心高漲，昨日見科技股持續挺進，蘋果創歷史新高，特斯拉也創史上最長連漲紀錄，四大指數集體收紅。

其中，美股道瓊指數上漲 189.55 點，或 0.56%，收 34,066.33 點；那斯達克指數上漲 202.78 點，或 1.53%，收 13,461.92 點；標普 500 指數上漲 40.07 點，或 0.93%，收 4,338.93 點；費城半導體指數上漲 116.69 點，或 3.31%，收 3,641.66 點；而台積電 ADR 勁揚逾 4%。

消息面上，美國商務部高層官員最近指出，美國計畫允許南韓和台灣的首要半導體製造業者維持並擴張在中國的晶片製造業務，亦即台積電南京廠和上海松江廠生產與擴產，不受美中貿易戰影響。

而集邦科技發布最新調查報告指出，台積電第一季營收雖季減 16.2%，市占卻較去年第四季大增約 60%，達 60.1%。

傳出日本 SONY 因產能不足，對台積電旗下采鈺進行彩色濾光膜製程，同欣電可望受惠。

隨著印尼廠更多鎳冶煉廠投產，外界解讀，不排除今年全球鎳恐供給過剩，連動不鏽鋼廠報價。

時序逐漸逼近蘋果發表 iPhone 15 系列新機，鴻海旗下鄭州廠正大舉招募人力，全力衝刺新機組裝，有望進一步帶動蘋概族群。

另一方面，鴻海旗下負責 AI 伺服器業務的鴻佰科技，以因應 AI 伺服器客戶要求，規劃新增 5-6 條生產線。