金管會約見陳淮舟 新壽增資列董事會重要任務

新光金 (2888-TW)9 日改選後經營權易主，金管會今 (12) 日約見金控新董座陳淮舟並提出五大監理期待，其中最關鍵的是，要求金控必須將新壽增資列為首要任務。

新光金 9 日進行董事改選，最後由洪士琪為首的改革派拿下 8 席一般董事、2 席獨立董事，取得金控經營權，董事會也在當天推舉彰銀 (2801-TW) 前董事長陳淮舟擔任董座，被外界視為是與台新金 (2887-TW) 合併鋪路的前奏。

金管會今天下午約見新光新董座陳淮舟，由銀行局局長莊琇媛、銀行局局長施瓊華共同主持，會中並提示 5 大監理期待，包括：一、期待董事會化異求同、和衷共濟，二、金控及子公司須保障客戶、員工及投資人權益，三、董事會須將新壽增資列為首要任務，四、金控與子公司人事規劃需符合金金分離原則，五、金融機構永續發展利於誠信企業文化。

金管會今天下午約見新光金董事長陳淮舟，並提示下列五點監理期待：

一、在當前經濟金融變局中，期待董事會能化異求同，和衷共濟，共策新光金控的健全經營與發展。

二、金控及子公司各項決策應以維護金融穏定及市場秩序為前提，並以保障客戶、員工及投資人權益為優先。

三、金控應督導健全子公司財務業務，並應將完成壽險子公司增資列為董事會首要任務。

四、金控及各子公司人事規劃應審慎評估對未來營運管理的影響，並符合金金分離及產金分離原則。

五、金融機構永續發展立基於誠信的企業文化，社會的信任是金融機構最重要的資產。

