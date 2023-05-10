〈電信三雄財報〉台灣大前4月每股賺1.3元 行動服務營收創2019年7月來新高

台灣大 (3045-TW) 今 (10) 日表示，受惠行動服務營收成長，4 月電信服務營收創 2019 年 7 月以來新高；4 月稅後純益 9.5 億元，月增 1.1%、年減 1.3%，每股純益 0.34 元；前 4 月純益 36.7 億元，年減 0.6%，每股純益 1.3 元。

台灣大 4 月營收 136.9 億元，月減 5.3%、年增 5.7%；EBITDA 28.6 億元，月減 3.4%、與去年同期相當；稅後純益 9.5 億元，月增 1.1%、年減 1.3%，每股純益 0.34 元。

累計營運方面，前 4 月營收 567 億元，年增 8%；EBITDA 115.4 億元，年增 2%；稅後純益 36.7 億元，年減 0.6%，每股純益 1.3 元。

財務長兼發言人張家麒表示，智慧型月租用戶 ARPU 連續 23 個月年成長，達 2.6%；多元產品與服務有效提高黏著度下，4 月份月租用戶退租率維持低檔，僅 0.7%。好速專案供裝區再擴大，服務範圍涵蓋全台近 85% 家戶，有助家用寬頻市佔持續提升。

隨國境解封，台灣大推出 Apple Watch 國際漫遊服務，讓用戶出國也能使用智慧型手錶上網、通話；此外，台灣大致力成為企業數位轉型的好夥伴，與 CloudMile 萬里雲深化戰略結盟，推出雲地整合解方，驅動科技創新、淨零轉型。