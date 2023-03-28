雲品圓觀訂單看到明年底 桌價上看3萬改寫中台灣新高

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 旗下君品 Collection 最新規劃的據點「圓觀」 (Palazzo Colonna) 將於 5 月 20 日正式開幕，雲品今 (28) 日指出，預售將突過 100 場，訂單能見度已到 2024 年 12 月，未來平均桌價落在 27000 至 30000 元間，改寫台中豪宅式宴會市場的新高價位。

圓觀 5 月 20 日下午正式開幕，開幕首個周末即迎來 3 組包場婚宴的新人，全餐期客滿。

雲品說明，第二期工程完工後也將開始營運，預計以米其林廚藝團隊、TIBA 國際管家認證團隊、WSET 國際侍酒師團隊進駐，提供總太地產的屋主高級訂製生活顧問和餐飲宴會服務，為台灣豪宅文化訂下國際級標準。

圓觀採國際級豪宅式餐飲管理，主打全包式婚宴和露天田園景觀設計，預售期訂單已破 70 場，即將銷售超過 100 場，訂單能見度到 2024 年 12 月。

目前圓觀以每場 20 桌的宴會為主，最受歡迎的價格為每桌 23990 元 + 10% 含證婚的全包式宴會服務，雲品預期，未來平均桌價將落在 27000 至 30000 元間，將改寫台中豪宅式宴會新高價。

雲品總經理丁原偉指出，圓觀是首創接待中心結合餐飲宴會，70% 的顧客看過環境圖和菜單內容後即下訂，剩下 30% 的顧客考慮期僅 1 周便付訂，成交率幾乎是 100%，是目前君品 Collection 旗下成交速度最快的場域。

圓觀位於台中北屯、占地 1600 坪的 ASIA1 永續中心內，設定的桌價為 21990 元、23990 元和 25990 元三種價位， 宴會廳場域為 120 坪，多數留白的空間可運用為迎賓和交際空間，景觀每季都將有不同變化，成為場域新亮點。

同時，雲品也與東海大學建築系合作，設置 4 座戶外地景裝置藝術作品，分別由互動關係、建築材質、空間功能和時間性等面向構築全新空間。