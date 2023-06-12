〈台股盤中〉「體感下跌」輪動 挑戰萬七之際1200檔個股走弱

在美股持續處高檔整理之際，台股指數今 (12) 日早盤力拚站上萬七大關，最高來到 16997 點，盤中漲點收斂至約 60 點，在 16950 點附近震盪，預估成交值擴大至 3300 億元；法人指出，資金也快速輪動，上市櫃合計有約 1200 檔個股下跌，造成投資人有「體感下跌」的壓力，不過，中長期產業趨勢不變，現處在短期籌碼快速換手階段，以個股表現為主。

大型權值股漲跌互見，台達電 (2308-TW) 漲 3% 較多，華碩 (2357-TW) 和南亞科 (2408-TW) 均漲逾 2%，廣達 (2382-TW)、台積電 (2330-TW) 漲 1.5% 上下，大立光 (3008-TW)、亞德客 - KY(1590-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 等穩在盤上。

事實上，加權指數漲點幾乎全由台積電貢獻，若扣除台積電，大盤僅處平盤。

從族群來看，資金轉向追捧高價設計 IP 族群，力旺 (3529-TW) 漲超過 3%，創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 均漲近 3%，M31(6643-TW) 和晶心科 (6533-TW) 穩居盤上。

板卡族群續強，華擎 (3515-TW) 亮漲停燈號，技嘉 (2376-TW) 續漲近半根停板，麗臺 (2465-TW)、映泰 (2399-TW) 穩在盤上。

反觀日前的強勢族群，繼續湧現獲利了結賣壓，觀光族群為今日壓力區，寶得利 (5301-TW)、易飛網 2734-TW)、亞都 (5703-TW) 均重挫逼近跌停，亞洲藏壽司 (2754-TW)、六福 (2705-TW)、富野 (2736-TW) 和五福 (2745-TW) 均跌逾 7%，燦星旅 (2719-TW)、寒舍 (2739-TW)、山富 (2743-TW)、遠雄來 (2712-TW) 也跌超過半根停板。

而雲品 (2748-TW)、王品 (2727-TW)、新天地(8940-TW)、雄獅(2731-TW)、好樂迪(9943-TW) 和美食 - KY(2723-TW) 均跌 3% 之上。

資安族群不少壓回，立端 (6245-TW) 跌停，普安 (2495-TW) 逼近跌停，勤誠 (8210-TW) 跌 8%，博智 (8155-TW) 跌 5% 上，台燿 (6274-TW)、普萊德 (6263-TW)、伊雲谷 (6689-TW)、新漢 (8234-TW) 跌 3% 上下。

日前大漲有 20% 之多的文創股同步走弱，寬魚國際 (6101-TW) 跌超過 6%，寬宏藝術 (6596-TW)、華研 (8446-TW) 和必應 (6625-TW) 均跌 2.5% 上，

仍有部分個股各自表現，穩健偏強，協易機 (4533-TW)、帝寶 (6605-TW)、聯德 (3308-TW)、華鎂鑫 (8087-TW) 、驊宏資 (6148-TW)、帆宣 (6196-TW) 鎖在漲停板，勁豐 (6577-TW)、公準 (3178-TW)、光寶科一度漲停，科風 (3043-TW)、合正 (5381-TW)、台汽電 (8926-TW)、倉佑 (1568-TW)、明揚 (8420-TW) 等均漲 4% 之上。

統一投顧表示，本周有多項重量級經濟事件，包括聯準會利率會議、美國 6 月 CPI、AMD 可望發表 GPU 晶片等，市場觀望氣氛較濃，預期指數處高檔震盪，只要 10 日均線不破，維持中多格局不變，仍看好 AI 和高速運算概念、電子下游組裝、節能、記憶體、車用，暑假商機帶動觀光旅遊、航空和娛樂等題材。