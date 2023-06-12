〈台股盤前〉美股收紅台股朝16900叩關 Fed會議前留意短線震盪

美股四大指數收紅，在資金回流電子股態勢下，台股有望延續多頭氣勢繼續上攻朝 16900 點叩關，但要注意的是，本周適逢聯準會利率決策會議，市場可能因此陷入觀望氛圍，科技股短線恐陷入震盪。

台股上周在電子股領軍下，加上觀光、汽車傳產助陣多頭，大盤收在 16886.4 點，指數逼近 16900 點關卡，站回五日線且周線連四紅。

從資金面來看，三大法人再度攜手回補台股，其中外資、自營商已連續 4 周買超台股，買超金額分別為 59.89 億元、41.35 億元，投信則是轉賣為買，買超金額 87.25 億元，三大法人合計共買超台股 188.49 億元。

安聯投信台股團隊表示，受惠電子權值股回神且中小型股、AI 主題表現強勢推升指數逼近 16900 點關卡，加上盤面資金快速輪動，包括 AI、主機板、車電、散熱等族群都有所表現。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕認為，目前台股技術面呈現多頭格局，但因市場普遍預期美國下半年景氣陷入成長停滯機率增加，全球製造業復甦仍時間去化庫存，加上中國的復甦狀況亦較外界預估的緩慢，6 月須留意指數可能出現高檔震盪的走勢。

孫傳恕進一步指出，目前台股 PE 已回升至 18.8 倍，且今年來漲幅高達 19.44%，但因現階段基本面仍未出現明顯改善，估值可能有偏高疑慮，因此須留意後市可能出現漲多回檔。

此外，本周適逢美國聯準會利率決策會議，目前市場普遍預期 6 月暫停升息機率較大，7 月則升息 1 碼，在利率決策出爐前前，研判市場將再度陷入觀望氛圍，左右盤勢的科技股短線震盪機率大增。

