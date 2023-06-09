富喬5月營收3.04億元年減23% Q2表現恐較首季更遜色

PCB 上游玻纖廠富喬 (1815-TW) 今 (9) 日公布 2023 年 5 月營收爲 3.04 億元，月增 34.52%，年減 23.51%，累計 2023 年前 5 月營收 14.7 億元，年減 27.01%，在 CCL 客戶端的目前稼動率仍偏低之下，法人推估富喬短期內營收恐難大幅反轉向上，第二季營收恐還要比第一季的 9.39 億元還低。

富喬 2023 年首季營收爲 9.39 億元，毛利率 9.16%，季減 1.31 個百分點，年減 9.17 個百分點，稅後虧損 3178 萬元，與上季同樣是虧損，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.07 元，法人預估，在 CCL 廠的稼動率仍偏之下，富喬在第二季營運難有立刻反轉向上走勢出現。

富喬 2023 年 4 月因部分出貨產品早已配合船期提早於 3 月出貨並認列營收，導致 4 月營收只有 2.26 億元、5 月營收恢復正常市場需求水準出貨，也只有 3.04 億元，第二季前兩個月營收 5.3 億元，在 CCL 客戶端的目前稼動率仍偏低，造成需求不振之下，法人推估富喬短期內營收恐難大幅反轉向上，第二季營收恐要比第一季 9.39 億元還低。

對於 2023 年第三季的市場需求展望，富喬持續對 5G 應用玻纖布維持出貨，且看好車用以及新平台推升下的伺服器高頻高速板應用需求，對載板基材市場也陸續獲客戶認證。總體而言，富喬第三季看到 HDI 手機基材、伺服器應用的需求較第二季提升，而車用需求持平於第二季水準。

對第二季的玻纖市況，相關業者指出，台灣的玻纖業者在今年以來市場交投清淡，包括南亞 (1303-TW) 及台玻 (1802-TW) 等廠商都已深知目前市場去化遲滯，採取冷修等方式節制產能，但相反的是大陸陸資玻纖廠大舉開出產能，造成市場供過於求的結果更難以消除。

富喬是電子玻纖紗、布供應商中，少數垂直整合紗、布，並具備技術及生產能力的廠商，可製造 5G 高頻、高速及低訊號損失的產品，搭上高速運算、數據儲存、無線通訊及車用電子發展。

