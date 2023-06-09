土耳其任命新央行總裁 預示回歸更傳統貨幣政策

土耳其總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 任命 Hafize Gaye Erkan 擔任新任央行總裁，接替任職兩年多的 Sahap Kavcioglu。市場預計，這一任命可能預示土耳其將回歸更傳統的貨幣政策。

這項任命通過官方公報中的政令宣布，加上之前宣布的新任財長 Mehmet Simsek，意味著艾爾段經濟團隊的改組完成。

在 2021 年 3 月任命 Kavcioglu 擔任行長之前，艾爾段撤換了前三任央行總裁，因為他們過度收緊了貨幣政策，與艾爾段的理念相悖。

Kavcioglu 緊跟艾爾段的非正統理念，即降息能遏制通膨。在他任下，土耳其央行將基準利率從他上任之初的 19% 下降至 8.5%，但結果是，去年土耳其通膨率一度達到 86% 的驚人水準。

下一次利率決策會議定於 6 月 22 日舉行，此次會議會將顯示艾爾段是否會在新任期內默許政策趨緊。

新任總裁 Erkan 畢業於土耳其海峽大學，獲得工業工程學位，之後又拿到了普林斯頓大學金融工程和應用數學專業博士學位。

她曾在高盛擔任過多個職位，包括董事總經理和金融機構部門負責人，還曾在上月倒閉的第一共和銀行工作了 8 年，擔任職務包括共同執行長和投資長。此外，她還是土耳其貨幣管理局的第一位女局長。

她的任命可能被市場視為土耳其貨幣政策正常化的跡象。Medley Global Advisors 產品主管 Nick Stadtmiller 表示，她的成功與否，將取決於她在艾爾段領導下享有多少自主權。

周五 (9 日) 亞洲早盤，土耳其里拉報價走軟，兌美元匯率下跌近 2%，至 23.5，創下歷史新低。 報價反映市場，但不一定是交易價格。里拉今年已下跌約 20%，跌幅超過幾乎所有新興市場貨幣。