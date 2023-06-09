百城聯動！中國政府啟動買車促消活動

中國商務部周四（8 日）宣布，今年 6 月至 12 月，將啟動「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源車消費季活動，並鼓勵金融機構提出車貸金融支持措施，全面拉抬汽車買氣。

中國商務部辦公廳在周四發布「關於組織開展汽車促消費活動的通知」，指示各地統籌安排汽車促消費活動，擇優推薦三～五個「百城聯動」候選城市。商務部將挑選約 100 座特色鮮明、優勢互補的城市，形成「百城聯動」重點活動清單。

商務部表示，各地要充分發揮百座城市帶動作用，聚焦新車銷售、二手車交易、報廢更新、以舊換「新」（新能源車）、汽車售後服務等，因地制宜，打造系列汽車展銷活動，持續「拉動增量、盤活存量、帶動關聯」，全鏈條、全過程促進汽車消費。

商務部將於近期舉行「千縣萬鎮」新能源車消費季活動啟動儀式，並指導各地在全國千餘個縣（區）、萬餘個鎮（鄉）展開新能源車「大篷車」進農村等新能源車促消費活動。

商務部鼓勵企業針對農村特點，促進性價比高、實用性強的新能源載貨微麵（微型麵包車）、微卡、輕卡等車款下鄉，進一步增加農村新能源車產品供應。

商務部並說，要強化購車優惠政策支持，加強活動經費、場地等保障，協調推動地方、企業等提出支持汽車消費的針對性政策措施，充分發揮地方財政資金作用，鼓勵金融機構提出車貸金融支持措施。

事實上，國務院常務會議在 6 月 2 日即有所「預告」，日前國常會提及，要延續和強化新能源車車輛購置稅減免政策，構建高品質充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、改善消費環境，更大釋放新能源車消費潛力。

乘聯會在周四發布的月度銷量分析報告指出，車購稅減免政策是直接減輕購車消費者購車後繳稅負擔，相對於補貼政策，引導消費的效果更明顯。